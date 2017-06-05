山泉水泡茶甘甜？ 當心農藥重金屬喝下肚

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）炎炎夏日即將到來，許多民眾到山野林間吸收芬多精和聆聽潺潺流水聲的同時，多會自備空瓶盛裝山泉水直接飲用，看似消暑良方，卻忽略了直接生飲山泉水，可能會對健康造成風險及危害，例如將微生物、農藥和重金屬等喝下肚。

因為山泉水富含天然微量元素，台灣民眾喜歡到山裡裝山泉水回家當飲用水或泡茶用，認為會特別甘甜，甚至有些民宿以山泉聞名。但食藥署提醒，山泉水流經地表時，容易受到人類活動或動物排泄物的汙染，雖看似清澈甘甜，卻內含肉眼無法看到的微生物、氨氮及硝酸鹽氮等汙染物。

如果山上種植蔬果所施用的農藥，或工廠排放的汙水，則汙染情形更加嚴重。有鑑於此，所有的飲用水都應經過妥善的淨水處理以達到飲用水衛生標準才可飲用，絕對不可單憑外觀和口感來判斷水質。尤其有些不肖業者抽取地下水充當「山泉水」或以不明水源宣稱「山泉水」，其衛生狀況更是堪憂。

在山泉水引起食品中毒的案例中，曾發現飲用未煮沸山泉水沖泡的牛奶後，體質弱的幼兒被沙門氏菌感染引發腦膜炎，進而影響智力。此外，在民眾送驗的山泉水樣品中，也發現有超過半數的水質檢驗結果不符合規定，主要原因是總菌落數及大腸桿菌群超過標準。

提醒民眾切勿為了消暑而生飲山泉水，以免喝下藏有寄生蟲卵或令人致病的微生物，雖然煮沸後可以殺死微生物，例如大腸桿菌等細菌，但水中若有重金屬依然會殘留在水中，因此建議民眾飲用前最後三思而後行！