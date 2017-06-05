〈財經主筆室〉從ofo收購網路謠言看捷安特的困境

中媒報導中國最大共享單車企業董事、中國最大叫車服務「滴滴出行」創辦人程維，日前在一場北京座談會上談及ofo將收購捷安特，引發軒然大波，生產捷安特的台灣上市公司巨大（9921）緊急出來澄清是網路謠言。捷安特是台灣少數幾個國際上響叮噹的品牌，助攻台灣素有自行車王國之稱，也被13A總裁彭准南讚喻，出口競爭力從不靠匯率的優質台灣企業，如今卻傳出可能被對岸強國併購謠言，除「國籍危機」有被吃豆腐的感覺外，其實更該深究的是捷安特這樣一家在技術研發上擁有絕對優質競爭力的台灣企業，近年來所面臨的發展困境。

巨大1972年成立，自1981推出捷安特GIANT品牌，行銷全球70餘國，全球有七個製造生產基地，上萬個營業據點，2014年創下成立以來的最高峰紀錄，一年產銷660萬輛、營收逾600億元，每股盈餘大賺10.96元，是除了台積電、鴻海之外，絕對堪稱「台灣之光」的企業，尤其是少數台灣站得上國際，赫赫有名的品牌，不過其實股本只有37.5億元，截至上周五為止，每股市價不到180元，市值僅667餘億元，其中外資占比51%，董監事經理人持股18%，要拿下巨大三成持股只需要2百餘億元，說真的並不困難，尤其是中資透過銀行包裝突破限制來台買股爭經營權已被證實可能。

捷安特這個國際化品牌，一直打不開中國市場，是心頭最大的痛，巨大昆山廠1994年就投產，至今已經超過23年，但是捷安特在中國的發展、市占率表現始終不如預期，主要面臨中國低價車種的競爭太劇烈，中國把自行車當作運動休閒的風氣也始終不足，讓高價車賣不開，近二年來「共享單車」勢潮襲捲全中國，二大競爭品牌以滴滴出行入主的「ofo」、有鴻海富士康入股的「單車拜客」為首，光二大廠一年的單車需求量就破千萬台，已經超過捷安特在全球去年產銷售484萬台的一倍之多，市場評估中國共享單車一年的需求可甚至上看2000萬輛，絕對是大餅一塊。

捷安特的YouBike早在2009就開始在台北試營運，有市政府的支持前三年同樣慘賠逾5000萬元，但有了捷安特的技術，台灣Youbike無論是在騎乘、座位舒適度、變速、車體等品質上，都堪稱全球公共自行車的翹楚當之無愧，捷運雙向轉乘YouBike一年大約895萬人次，公車雙向轉乘YouBike一年約250萬人次，但今年截至5月下旬止台北微笑單車的數量僅10,696輛。

公共單車或共享單車的發展成為時代的趨勢，但是共享經濟的「苦果」是同時壓縮了消費者自己購車的意願，破壞了原有的供應鍊並拉高了零組件的成本，也因此巨大去年的獲利降到了30.7億元，是高峰時的7成左右，中國市場衰退也是主因。儘管歐洲市場維持成長，美國因競爭廠庫存多、削價競爭問題也見改善，但中國市場比重占巨大24%，與歐美三強鼎立，捷安特不得不與ofo等共享單車廠商合作，一年也不過提供ofo 60萬輛產量，目前或許沒有意願，未來是否為了強化合作拉高訂單量而犧牲部份股權？這個也很難說。