搭乘大眾運輸來花蓮 住宿享折扣 旅途平安又理想

端午佳節剛過，初夏開始的梅雨季節仍持續影響蘇花公路的搶修工程，蘇澳到花蓮路段更需要長時間修復坍方落石，影響了暑假前渡假的心情也影響了渡假的行程。有鑑於連續幾日大雨沖刷和蘇花公路的危險路段不定時實施管制，2017年6月1日起至6月底止，花蓮理想大地渡假飯店推出搭乘大眾運輸工具回饋方案，搭乘臺鐵、飛機或麗娜輪來花蓮，入住「提早FUN暑假」、「無限樂假期」、「美好食光假期」、「無限樂悠遊假期」，每人憑車票、機票或船票之票根，可現折NT$200，舒緩往返花蓮的交通困局，讓住宿享折扣，旅途平安又理想，更鼓勵旅客搭乘大眾運輸，倡導綠色旅遊的環保住宿體驗。

有台灣威尼斯之稱的理想大地，不僅提倡綠色旅遊的重要，園區裡放眼盡是綠意，

更以全台最長的人工運河貫穿，由船長航行的運河導覽，全程20分鐘，旅客可以搭乘環保輕艇，白天穿梭在人文建築與自然花叢之間，夜晚漫遊於浪漫西班牙城堡，不同氛圍的寧靜水道像是幸福的輪廓，讓人彷佛置身歐洲最浪漫的城市-威尼斯。即日起至2017年6月底止，開放每位入住旅客除原有運河導覽，再享免費搭乘乙次，渡假期間同時可飽覽白天與夜晚的幸福滋味，於乘船期間打卡「Promisedland Resort & Lagoon 花蓮理想大地渡假飯店」，還可享Amigo商店的龍澗冰棒買一送一優惠，世界第一遊船飯店，頂級遊船等您親自來感受，更多詳情請上理想大地官網www.plcresort.com 或洽咨詢專線02-2658-8181、03-86-56789、07-211-7997。