政院核定2018年連假6次 春節放6天

行政院人事行政總處今天表示，依相關法規核定民國2018年政府行政機關辦公日曆表，總放假115日，其中超過3日以上連續假期計有6個，農曆除夕及春節假期6天。

人事總處表示，依「紀念日及節日實施辦法」、「公務人員週休二日實施辦法」及「政府機關調整上班日期處理要點」等規定，核定2018年政府行政機關辦公日曆表，總放假115日。

其中，3天以上的連續假期（含例假日）共有6個，分別為2018年中華民國開國紀念日（3日）、農曆除夕及春節假期（6日）、兒童節及民族掃墓節（5日）、端午節（3日）、中秋節（3日）及2019年中華民國開國紀念日（4日）等。

2018年連續假期：

●中華民國開國紀念日（3日）：2017年12月30日至2018年1月1日

●農曆除夕及春節假期（6日）：2月15日至2月20日

●兒童節及民族掃墓節（5日）：4月4日至4月8日

●端午節（3日）：6月16日至6月18日

●中秋節（3日）：9月22日至9月24日

●108年中華民國開國紀念日（4日）：2018年12月29日至2019年1月1日

人事總處說，放假的紀念日及節日，如果遇到週二或週四將一律調整放假，並以前一週週六補上班為原則。2018年民族掃墓節（4月5日）適逢週四，調整4月6日（週五）為放假日，並於前一週3月31日（週六）補上班；另外，2019年中華民國開國紀念日適逢週二，調整2018年12月31日（週一）為放假日，並於前一週12月22日（週六）補上班。

人事總處說，政府行政機關辦公日曆表僅適用於政府行政機關公務人員，公營事業機構人員原則上比照辦理；軍人放假屬國防部主管權責；各級學校適用的學年度行事曆，是由各主管教育行政機關訂定。此外，民間企業人員的放假，涉及勞動基準法相關事項，應依勞動部規定辦理。