暴雨過後 傳統市場葉菜價格飆漲

接連兩天暴雨，菜價節節高漲，批發和零售市場到貨量減少約2成、均價上揚約3成，不過傳統市場的葉菜已貴了許多，一把油菜花從新台幣30元，漲到50元。

受暴雨影響，很多蔬菜產地的葉菜不及搶收，都已泡水，交易市場的到貨量銳減。

不過，高雄市梓官農會指出，高雄市平地降雨有限，葉菜受損較輕，今天交易價每公斤15元比昨天略增2成，油菜、小白菜和青江菜賣相因雨略差。

農產品批發交易市場行情站顯示的高雄市蔬菜交易價明顯上揚，4日批發交易每公斤是32.5元，比前一天25.3元，漲約3成。

葉菜品項價格上漲顯著，甘藍菜每公斤26.9元，比前一天20.8元，漲約3成；油菜41.5元比前一個交易日18.7元上漲逾1倍；苦瓜34.7元比前一交易日27.7元漲了25%；牛番茄34.1元比前一天23.4元上揚46%。

批發市場的葉菜價格漲聲不斷，零售市場高山甘藍菜每台斤從40元賣到60元、青江菜每台斤從50元漲到80元，網室菠菜每台斤200元。菜販表示，菠菜網室栽培賣相佳，所以售價高。

不過傳統市場也有業者俗俗賣，１把空心菜賣25元，只比前天貴5元。

梓官區農會供銷部指出，目前該農會有冷藏蔬菜含甘藍菜、包心白菜和青菜約百噸，將會視市場到貨量減少或是市場菜價太貴時配合農委會調節釋出，確保供需平衡。1060605