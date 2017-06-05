新壽關懷受災保戶實施各項優惠及強化服務事宜

近日之豪大雨為台灣各地帶來驚人雨量，部份地區受災嚴重，新光人壽關懷保戶，自即日起提供受災戶相關優惠及強化服務事宜，將提供保戶「保單補發免收工本費」、「保費繳納寬限優惠」、「保單借款繳息作業優惠」、「房屋貸款本金寬延優惠」及「主動協助理賠」等五項服務。

優惠服務項目 優惠服務內容說明 保單補發免收工本費 保單因風災遺失或毀損需重新補發，一律免收補發工本費。 保費繳納寬限優惠 續期保費緩繳優惠：受災區域保戶給予應繳月106年6月份的續期保險費緩繳三個月之優惠。 保單借款繳息作業優惠 保單借款利息應繳日自106年6月份起符合受災對象者，經受災戶申請後，該期保單借款利息自應繳日起可緩繳六個月。 房屋貸款本金寬延優惠 房屋借款人確因風災受災損致還款困難者，經受災戶之申請、覈實審理後，提供房屋貸款本金寬延（緩繳）一年之優惠措施。 主動協助理賠 新光人壽將主動派員到府服務，積極與受災保戶家屬聯繫慰問、協助辦理理賠及相關售後服務之申請。

保戶若需申請「新光防颱五保」各項服務或了解相關內容，可直接至全國各地服務中心或主動洽詢業務服務人員申請前述五項優惠服務，有相關問題亦可洽詢本公司免付費服務電話0800-031115或使用新光人壽APP線上客服功能。