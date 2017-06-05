集保Fintech創新走浪頭 股東e票通平台榮獲專利

正值上市櫃公司召開股東會旺季，炙熱炎夏，台灣投資人可以不出門就能透過手機App進行股東會電子投票，國外投資人也能透過「跨國投票直通處理」機制參與股東會投票；這樣的便利，台灣並不是跟著世界潮流走，而是走在前頭，高度運用行動數位科技優勢推行這些服務，集保結算所董事長林修銘指出，集保結算所服務提供的流程，過去為傳統的兩段式B-B-C架構設計概念，也就是先由集保結算所提供服務予證券商等客戶B-B，再由客戶提供投資人服務B-C，推動數位金融發展思考下，陸續轉型成直接提供服務予投資人的服務模式，如股東會電子投票服務，就是直接提供投資人透過「股東e票通」投票平台完成電子投票參與股東會，成功創造公司、股東雙贏的股東會新趨勢。

數位金融儼然成為全球金融業的發展趨勢，這股趨勢顛覆金融業的服務模式。然而，台灣的集保結算所卻早己走在金融業結合網路科技的浪頭，集結大量數位人才，在2009年就推出電子投票，而到了2015年成功開發出「股東e票通APP」，是全世界第一個以智慧型手機及平板電腦等行動裝置為投票介面之「股東e票通APP」電子投票系統，開創國內股東會電子投票新的里程碑。2016年，集保結算所更進一步推出新功能，將「股東e票通APP」與現行「證券商下單APP」進行連結，目前也已經與元大證券等30家證券商，順利完成連結，讓投資人不僅可以透過「證券商APP下單」買賣股票，亦可直接從「股東e票通APP」，直接參與股東會電子投票。

集保這種以「人、客戶」為中心思考的軟硬體整合過程，不僅帶給國內外投資人「有感」便利，更成為國際保管機構領域爭相師法對象。今年「股東e票通」股東會電子投票平台，以「一種自動跨平台以執行股東投票之方法及系統」名義，榮獲我國智慧財產局的肯定，得到台灣專利申請。

全球金融業已奏起數位革命進行曲，科技與網路顛覆既有的商業模式，金融與科技的結合，不僅帶來一波新興的創業機會，也讓傳統金融業開始重新思考金融的未來。集保結算所董事長林修銘指出，集保數位金融發展的歷程包括3個階段，首先是集保設立初期的1.0時代，接下來是保管全面無實體的集保2.0時代，現在則是邁入3.0時代，就是以客戶為中心，應用新型態的數位技術，整合實體及虛擬通路，提供客戶更便捷的創新服務，並提供參加人客戶雲端服務。

金管會近年積極推動上市（櫃）公司股東會採行電子投票，更於今年1月18日發布函令，自2018年起，所有上市(櫃)公司股東會應全面採行電子投票制度。而今年已有1,223家上市(櫃)、興櫃公司股東會採用電子投票，「股東e票通」電子投票平台配合主管機關公司治理藍圖計畫，強化落實股東行動主義之執行，持續朝向Fintech服務介面發展，並搭配集保公司「手機e存摺」業務，相輔相成，促進使用者參與證券市場之深度、廣度及對公司治理議題之關注，邁向全體市場實施電子投票目標。