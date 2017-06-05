聖克里斯多福及尼維斯總理哈里斯閣下應邀率團來訪

(台灣英文新聞 / 政治組報導) 外交部今(5)日表示，位於加勒比海的友邦聖克里斯多福及尼維斯總理哈里斯閣下（Dr. the Hon. Timothy Harris）應台灣政府邀請，訂於2017年6月5日至9日率團訪臺。這次係哈里斯總理第3度以總理身分訪問台灣，對鞏固臺克邦誼及深化兩國高層互動深具意義。

外交部說，哈里斯總理在臺停留期間將會晤蔡總統就共同關切合作事項交換意見，以及會見外交部長李大維並接受款宴。訪團另將拜會行政院大陸委員會主任委員張小月，前往高雄市政府及金門縣政府考察觀光推廣與都市計畫政策，參訪國立故宮博物院、高雄市立圖書館、高雄捷運及金門酒廠及等文經設施，行程豐富多元，有助促進臺克兩國相互瞭解及友好合作關係。

外交部說明，哈里斯總理所率領的「團結聯盟」（Team Unity）於2015年2月執政以來勵精圖治，致力發展經濟，並推動以社會關懷為主軸的福國利民政策，備受人民肯定與支持。台灣與聖克里斯多福及尼維斯自1983年建交以來，雙方在農業、人道援助、基礎建設、治安、醫衛合作及技術交流等領域均維持密切合作，成效卓著，廣受克國各界肯定。未來兩國將持續在既有基礎上，深化友好合作關係，嘉惠兩國人民。