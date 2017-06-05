6月5日台灣各報頭條速報

聯合報：高麗菜十級跳 農委會要抓菜蟲



聯合報5日報導，豪雨成災，菜價暴漲，家庭主婦昨搶購「備貨」心裡叫苦，政府再次喊抓「菜蟲」。農委會主委林聰賢到雲林勘災表示，短期葉菜類漲幅大還合理，但有些菜沒受損也跟著漲，就不合理，政府要抓的是不該漲的。



中國時報：治水勝輕軌 前瞻檢討呼聲起



中國時報5日報導，梅雨成災，台灣頭淹到台灣尾，藍綠立委昨日一致認為，這場水患提醒蔡政府應立即重新檢視前瞻基礎建設，民進黨立委黃偉哲直言，治水工程沒做好，即使做出高科技、軌道、綠能，大雨一來還是全泡在水裡；專業學者更表示，前瞻中的「水環境」項目著重水庫清淤及水源開發，有關防治淹水的工程太少，應重新檢討以「灰色＋綠色」的建設來治水。



蘋果日報：英又遭恐攻 7死48傷



蘋果日報5日報導，英國大選倒數5天，倫敦再傳駭人攻擊案！3名歹徒前晚開車在倫敦橋高速蛇行衝撞行人，隨後下車持30公分長刀在顧客雲集的多家酒館瘋狂砍人、割喉。警方獲報在8分鐘內擊斃3嫌，事件釀7死48傷。初步顯示傷亡者中沒有台灣人。英國首相梅伊證實當局將此定調為「可能的恐怖主義行動」，還沒有組織承認犯案。



自由時報：車撞人群長刀割喉 倫敦恐攻 7死48傷



自由時報5日報導，英國首都倫敦3日晚間再次發生恐怖攻擊事件！當地時間3日晚上10點，3名身分不明、身上帶有偽裝炸彈的男子，駕駛租來的白色廂型車，在「倫敦橋（London Bridge）」上猛力衝撞行人，然後下車持長刀濫殺無辜民眾，再轉往附近餐廳和夜店繼續行兇，已知造成至少7人喪生、48人受傷。3人最後均被獲報馳援的警方當場擊斃，8名員警共開了多達50槍，目前尚未有任何人或團體宣稱犯案，警方已逮捕12名疑犯。