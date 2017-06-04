倫敦橋事件造成6亡 警證實擊斃3嫌

（綜合外電報導）英國警方證實倫敦橋白色廂型車衝撞人群跟隨機刺殺恐怖攻擊，造成6人遇襲身亡，並已擊斃3名倫敦橋衝撞事件歹徒。

據美聯社最新報導，英國反恐最高警官羅利（Mark Rowley）表示: 「武裝應變警察隨後非常迅速且勇敢地和3名男性嫌疑人交戰，並在波魯市場將3人擊斃。」

英國警方接獲通報後，立刻在8分鐘內趕到現場跟嫌疑人正面交鋒跟擊斃。

羅利表示：「嫌疑人疑似身穿綁有爆裂物的背心，後來發現是假的。」

除了6名不幸喪生民眾外，英國倫敦救護車局（London Ambulance Service）向「路透社」透露，已將20名恐攻受傷民眾分別送往6間不同醫院，接受緊急治療。

根據美聯社最新報導，白色廂型車以時數80公里直接衝向人群。

一名53歲名叫羅伯茲（Mark Roberts）目擊者表示，正在倫敦橋上夜間攝影課時，看到廂型車在橋上的人行道上多次上下。

這名目擊者跟路透社透露：「看起來他是針對一群一群的人。我驚呆了，不知道該怎麼辦。」

英國「太陽報」稍早報導指出，廂型車內至少載了5人，不過英國警方表示已擊斃所有參與倫敦橋恐攻事件的嫌疑人士。

這群恐怖分子在倫敦橋衝撞人群後，鎖定魯市場（Borough Market）酒吧跟餐廳內人員，目擊者告訴「每日郵報」攻擊者砸毀酒吧玻璃，並隨機刺殺酒吧內的人。

​根據美國有線電視新聞網（CNN）上傳推特的影片，大批倫敦警察進入酒吧，高喊要民眾「趴下」。