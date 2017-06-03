送愛到雙龍國小 臺灣企銀持續推動營養早餐捐贈計劃

為讓偏鄉部落學童早餐能更規律及充份的攝取營養，由臺灣企銀發起「送愛到雙龍國小營養早餐捐贈計劃」，今年已正式邁入第6年，臺灣企銀周燦煌總經理於出席該校捐贈典禮表示：在臺灣每10位學童中就有1位經常沒有早、午餐吃，尤其是生活在偏鄉部落的學童，資源相較匱乏，臺灣企銀秉持人道關懷精神及協助弱勢孩子健康成長，捐贈雙龍國小全年營養早餐經費，讓該校孩子們可以在上課前吃到營養豐盛的早餐，幫助孩子專注學習、勇敢追夢。

南投縣雙龍國小於南投縣信義鄉雙龍村（布農語為Isingan即布滿石頭靜寂之地），屬布農族聚落，為臺灣原住民族群中海拔住地最高的一族，臺灣企銀提供該校全學年度愛心早餐，補充孩子們營養，讓孩子們在身體與心理都獲得能量後，上課更專注，課業成績表現更亮眼，近年更榮獲南投縣第64屆縣運國小組射箭比賽團體組男、女雙料冠軍、中小學聯運國小組射箭比賽冠、亞軍、南投縣本土語說族語闖天下比賽等三名等多項殊榮，以實力展現其學習成果，除讓孩子課業成績提升外，亦扶助其達到二代脫貧的夢想，改善自己與家人的生活環境。

臺灣企銀積極參與社會公益活動，多年來提供資助的對象，包含偏鄉學校、育幼院、家扶機構、身心障礙福利機構、特殊教育發展機構以及老人養護機構等社福機構團體。臺灣企銀是國內唯一中小企業專業銀行，成立至今逾一百年，見證台灣經濟起飛，除了深耕本業，更秉持著關懷、分享的企業精神，推展公益慈善不遺餘力，期讓台灣多一分溫暖的力量，並與各界攜手共創美好社會。