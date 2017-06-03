北大高中第1屆畢業典禮 侯副市長出席嘉勉畢業學子

新北市北大高中於今(3)日在臺北大學國際會議廳舉行「第1屆高中畢業典禮」，計有近1,000名學校師生、家長及受邀來賓參加，副市長侯友宜蒞臨現場嘉勉畢業生並頒發市長獎，與所有得獎者合影留念。

副市長侯友宜表示，本市為滿足在地學子就學需要，符應社區居民對優質中學教育的期待，以落實「在地樂活、在地就學」的施政理念，特別在三峽北大特區設立北大高中，自103學年度開始招收高中學生，讓三鶯地區的學生可以就近就學，並藉由推動三峽教育園區概念，厚植學生面對未來挑戰的實力。

侯副市長指出，不論是透過繁星或申請入學管道，都可以看到北大高中師生共同努力的結果，該校今年首屆應屆畢業生，目前已有超過74%的同學獲錄取理想的學校科系，不僅錄取國立大學的比例佔了50％以上，且錄取國立大學的同學，更有61％錄取臺大、清大、交大、政大、成大與師大等優質學府，所有畢業生在課業及各項表現極為亮眼，充分展現身為該校第一屆畢業生的榮耀，讓北大高中已成為指標型的優質高中。期許今年畢業的215位同學在邁向下一個學習階段之際，仍然秉持北大高中「全人教育、名揚國際」創校願景之精神，在每一個值得用心耕耘之處，放手一搏，創造出自己最美麗的人生。

該校林秉賢同學是經由「臺大希望入學」管道獲錄取國立臺灣大學農業化學系。他本身是新住民第二代，母親為印尼籍，選擇農業化學系是希望未來將所學應用在母親的家鄉，進而改善家鄉的生活環境。該校學測榜首邱譯同學和馬唯傑同學在申請入學一階放榜的時候，成為同時錄取臺大、交大與成大的三冠王，最後邱譯同學選擇了臺大資工系，馬唯傑同學則選擇了臺大電機系，兩人優異的表現不僅進入了臺大，更獲得對岸高等學府的青睞，邱譯同學錄取北京大學，馬唯傑同學錄取北京清華大學！葉詩薇同學錄取成大成星計畫，她期許自己發揮美術專長，未來可以在資訊科技中融入人文涵養，將所學貢獻於社會！

北大高中除了展現優異的教學成果，更透過本市模擬聯合國會議、廣達文教基金會Mytown國際賽、新加坡Yale-AP MUN會議、臺灣學校網界博覽會等「雙語教學」活動，培養學生與國際接軌，並結合品德教育、服務學習及國際教育，培育學生擔任柬埔寨、緬甸等國及新北市Easy leap的志工，教導學生將所學貢獻所需的人事物，透過服務學習的機會，不僅提升學生的英語文能力，更啟迪對人事物的關懷，涵泳世界公民的意識及素養。今日在市長對畢業生的期許與嘉勉中，所有親師生共譜了一場難忘的畢業典禮。