美國防部長：不能接受中國軍事化南海

（台灣英文新聞/ 李昱德 綜合外電報導）美國一方面與中國在北韓議題上合作，在其他地方的動作也沒閒著，美國國防部長馬提斯(James Mattis)今(3)日在新加坡的香格里拉對話論壇(Shangri-La Dialogue forum)上表示，絕不會接受中國「軍事化」南海。

儘管一段時間前，中國曾安排前往南海的「度假之旅」，希望讓滿載遊客的遊輪舒緩外面對於其軍事化南海的指控，看來效果仍然不是很顯著。

在近日聯合國安理會獲得全員一致通過，決議對北韓擴大制裁後，馬提斯先是讚揚中國在北韓飛彈試射、核子試爆上，對於克制北韓的貢獻，隨後話鋒一轉，表示中國試圖在南海修築人工島並駐軍的行為「危害地區穩定」。

包含美國總統川普在內的許多美國官員，從走馬上任後就不斷重申，絕對會保障南海這條重要貿易路徑的美國核心利益，因此今年稍早，美國國務卿提勒森(Rex Tillerson)就警告中國，要求中國必須立刻停止在當地填海造陸、駐紮軍隊，聲明中國「無權接近這些島嶼」，引發爭議。

雖然美國一直沒有闡明什麼叫做「無權接近」，馬提斯在論壇上的發言則重申，美國不接受任何一國軍事化人工島，將誓言捍衛「自由航行權」，不過他也說，雖然中美兩國偶爾有些齟齬，衝突並不是不能避免的。

在此之前，美國前總統歐巴馬一直試圖維持「南海中立化」，隨著川普上任，雙方一方面在北邊合作抑制北韓，令一方面又在南方針鋒相對，對於美國的關切，中國外交部只是簡單的說，中國的領土主權不容侵犯，頗有四兩撥千斤之意。