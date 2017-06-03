中華電信「2017 Hami軟體開發大賽」熱烈報名中

中華電信致力於提供國人優質的行動通信服務，積極推動產業數位匯流，並持續以行動支持我國數位人才培育，今年再度盛大舉行「2017數位創新應用系列賽」，其中「Hami軟體開發大賽」特別提供百萬獎金，並向下扎根，增設高中職獎項共5名，鼓勵高中職學子大膽發揮創意、累積經驗。「2017 Hami軟體開發大賽」自今年4月20日開放報名以來，無論在全國大專院校說明會，或各大網路論壇與社群媒體，皆引起熱烈回響與討論，足見已受到高度關注。賽事報名將於106年7月31日截止，歡迎有想法、有創意、對軟體開發有興趣、且有執行力的年輕好手報名挑戰，站上舞台實踐夢想！

綜觀全球行動裝置普及，App程式開發可說是最熱門的趨勢，儘管開發App商機無限且需求年年升高，技術層面卻非一蹴可幾，對此，中華電信積極培育行動應用雲端科技人才，舉辦多年的「Hami軟體開發大賽」更是國內最具公信力的指標性App賽事，期望透過競賽發掘頂尖人才，提升台灣數位創作軟實力！

「2017 Hami軟體開發大賽」徵件期間從106年4月20日起至106年7月31日止，只要能運行於Android作業系統，均可參賽。參賽主題分為「創新應用App組」和「益智App組」兩大類別，「創新應用App組」參賽對象為高中職、大專院校、研究所在校生以及應屆畢業生，賽事主題以智慧生活App為主，其製作方式不設限，以物聯、AR、VR之App為創作方向之作品尤佳；「益智App組」則不限定對象，凡在校學生或有興趣之社會人士皆可參加，報名團隊人數以8人為限，須至少1人為中華民國國民，賽事主題以娛樂遊戲App為主，鼓勵國內對App遊戲軟體開發有興趣之專業人才投入賽事。

為鼓勵創作者踴躍參賽，凡報名且上架完成者，除有機會進入決賽外，亦可角逐最佳人氣獎，主辦單位將於指定期間開放網路投票，只要登入資料(Facebook)即可投票，同一帳號一天至多可投五票，每天皆可投票，讓親友們透過集氣力量，給予參賽者最大的鼓勵與支持。詳細賽事內容請上「2017 Hami軟體開發大賽」官方網站查詢。