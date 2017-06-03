〈時評〉台語、客語與人工智慧

5月26日立法院三讀通過原住民語言為國家語言。這真是一個可喜可賀的進展！我們也看到管碧玲立委問了一個問題 : 那麼台語、客語呢？台語、客語是不是也應該列為國家語言呢？其實這是一個很重大的政治問題。此大哉問令我想起在十幾年前我寫國科會計畫時往事，當時我想研究台語文，但評審意見「這個題目不值得研究！」

數日前AlphaGo軟體打敗了圍棋棋王柯潔，此軟體在圍棋界已經是所向無敵了，於是Google此軟體的開發團隊宣佈這個軟體立即退役，不再參加任何比賽。

我認為此決定最主要原因是接下來硬體的進展，Google軟體AlphaGo的棋力只會增加不會減少，而人類的極致當今的棋王柯潔目前都沒有辦法打敗它，接下來就更困難了。AlphaGo若繼續留下參賽，終就會被其他下圍棋的軟體打敗，於是在最高點急流勇退。

其實用下棋軟體來展現電腦的人工智慧的實力，並不是 Google首創。大約20年前，深藍（Deep Blue）由IBM開發，專門用以分析西洋棋的超級電腦。1997年5月曾擊敗西洋棋世界冠軍卡斯巴羅夫，當時軟體與人類互有勝敗。過了這十年，下棋的程式已經可以所向無敵了。AlphaGo是專攻複雜度更高的圍棋。

不只是下棋、遊戲，最後都可用軟體戰勝人類。例如很多人瘋迷的「數獨」遊戲，我們可不可以寫一個程式來解這個問題呢？當然可以。事實上，五年前我還在台大教「資訊與社會」的時候，曾開一堂課介紹「基因演算法」。我給學生作業就是寫一個程式來做所有的「數獨」，這個程式眼睛部分比較難，腦的部分其實非常容易寫。基本上只要對於每一個「排法」給一個合理的分數，這樣就可以。當然這個「排法」的產生過程裡面，盡量能夠滿足這一個特定的「數獨」遊戲的要求，也就是說橫的來看每一個數字只能出現一次，豎的來看也是一樣，0至9之間每一個數字只能出現一次。靠這遺傳演算法及適當的給分方式，就可以使得「數獨」的遊戲得到解答了。

另一個展示人工智慧的能力，就是語言處理及眼睛的辨識能力。簡單講，電腦要有嘴巴、眼睛、耳朵的功能，下棋表示電腦有很好的腦力推理功能。其實眼睛、耳朵、嘴巴所處理的問題，從電腦程式計算複雜度來看，基本上是類似複雜的。那麼如何把這些軟體做好呢？

我們看到最近的一則新聞，和碩董事長童子賢提到和碩公司人工智慧的團隊，目前有大約100人。童子賢董事長同時也是台北市電腦公會的理事長，他認為台灣的人工智慧應該有發展的前途，人工智慧有2個面向，一個是標準的制定，一個是應用層面。

其實，台灣最應該做的是將一些應用程式做好。舉例子來說，在2005年我擔任資策會副董事長期間，曾經有一家美國很主要開發安全系統的公司來推銷他們所謂911系統。他告訴我，他們在德州911系統電話過來的時候能夠做得多好又多好。我只問他一句話：「那你的911系統可以聽懂我們台語嗎？」他就當場傻眼了。我們在台灣碰到的問題，台灣人講的英文並不是非常標準，甚至於文法都有錯。如要在醫院應用的話，那很可能就需要用台語文來講。所以我曾在台大開了一個課程「台語文計算語言學」。很可惜，這個課程選的人不多。記得在2003年的時候，我也曾經在洛杉磯及舊金山的台灣中心演講，演講題目「尋找一個書寫台文的可行方式」。同樣題目我也在台灣四個扶輪社共同的大會上演講過，演講的內容網路上可以尋找到。

我當時一直希望能夠把台灣社會需要的「眼睛、耳朵、及嘴巴」都做出來。

當時我有一個提議，就是做個台語文語音系統。例如牧師講道的時候，牧師可以選擇用自己的聲音，也可以用電腦和成的聲音來傳達。而這個電腦和成的聲音，我當時想找一位很重要的人士，就是李登輝前總統。因為李前總統曾經說過，他退休以後要去當牧師傳教。自2005年起到今天為止，李前總統還沒有真正去做牧師傳教。

所以我想了一個方法，希望給李前總統一組簡單的錄音道具，每天早上當他在讀經或禱告的時候，把它唸出來錄下來，或者是他平常有訪客講話的時候，也可以錄起來。那我們就可以從李前總統這些錄音檔中，做語音辨識及語音和成的工作。完成後再將系統公開在網路上，當一個牧師用羅馬字寫好台語的稿子，就可以利用語音合成的方式，以李前總統的聲音，將它唸出來。這就是我在十多年前曾經想做的事情。當年我曾幾次親自將請求信送交李前總統。但是我跟他的辦公室聯絡的時候，都被擋掉了，實在是可惜！

另外關於電腦遊戲，我在資策會時曾想推動電遊及動漫相關的軟體研發工作。結果當時的執行長反對，他跟我說這不是資策會的核心工作。隔了十多年了，我們看到電腦動漫正夯，語言處理等人工智慧，確實是下世代的軟體。想起來真是可悲！！

台灣一直重視電腦硬體，而沒有能夠好好將軟體發展出來。例如資策會執行長，到今天為止還沒有一個是真正真正學軟體的人。因此，我們國家資訊業的發展方向軟體非常弱，也就不足為奇了！