「極端思想」流竄？ 中國強迫新疆孩童改名

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）替小孩取名字應該是家務事，但是如果政府不允許取一些名字，該怎麼辦呢？

在中國的新疆，大部分人口信仰伊斯蘭教，很自然地幫自己的小孩取伊斯蘭名字，但是中國官方近來發佈了禁令，不但強制兒童放棄有宗教意義的名字，更要求成人去參加共產黨的集會，以展現他們的「貢獻」。

在新疆穆斯林度過齋戒月的時候，主管單位下令，所有16歲以下的孩童，只要被警察認為名字「過於宗教化」就要改名，包括伊斯蘭(Islam)、可蘭(Quran，指的是「誦讀」)、麥加(Mecca，聖城名)、吉哈德(Jihad，阿拉伯文中代表奮鬥，或是指聖戰)、伊瑪目(Imam，阿拉伯文中指「領袖」)、薩達木(Saddam，代表「有力的領導人)、哈吉(Hajj，伊斯蘭中的「朝覲」禮)、麥地那(Medina，聖城名)和阿拉法(Arafa，有智慧的)等12個名字被禁止使用。

事實上早在4月，中國當局就已經禁止新生兒使用宗教相關的名字，只是這次的禁令進一步擴大，除了新生兒外，還要求所有16歲以下，仍未取得身分證的孩童、青少年全面改名。

根據官方媒體報導，5月29日全新疆大概有四分之一的人口走上街頭，但不是為了表達對新政策的不滿，上街的人高唱中國國歌，爭相表達「對共產黨的忠誠」。

澳洲國立大學新疆研究專家Michael Clarke教授表示，這種大規模的街頭活動通常是為了要「示威」，藉由大量的人數展現國家力量，只是現階段仍然不太清楚，為什麼這樣侵害傳統文化的行為會引發「愛國遊行」，而不是出現反政府的示威。

人權團體指出，中國政府長期壓迫新疆維吾爾族群的宗教自由和其他權利，甚至拒發護照給特定族群的人民，同時，在政府的鼓勵移民政策下，漢族大量湧入新疆，現在大概佔了該地45%的人口組成，對該地的住民造成不小壓力。

自從習近平2012年上台後，中央政府對新疆的管制進一步緊縮，加上新疆是中國近日大力鼓吹的「一帶一路」計畫核心，牽涉超過9,000億美元的投資發展計畫，中國政府的態度非常謹慎，在該地派駐了超過千名警力，以因應可能的「動亂」。

最近中國政府更是聲稱2012年8月之前印刷的可蘭經包含「極端內容」，因此派人收繳、查禁這些伊斯蘭的重要典籍，針對新疆的控制正逐漸加強。