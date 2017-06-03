狗會得流感嗎？如何預防傳染？

（台灣英文新聞／黃慧瑜 綜合外電報導）在流感季節，萬一不幸被傳染了，往往只想窩在家裡看影集追劇，如果你身邊有個乖巧的毛小孩，想必牠也對你的無精打采感到無比憂心，但你是否曾經想過，毛孩們會得流感嗎？如果你感冒了，會不會傳染給他們呢？

或許會也或許不會，美國康乃爾大學獸醫學院的病毒學教授Colin Parrish指出，狗也會得到犬流行性感冒(canine influenza)，但和人類的流行感冒病毒是不同的，而根據研究，目前並沒有人類感染犬淚流行病毒的記錄，而狗狗要傳染人類流行病毒，更是難上加難。

也就是說，寵物主人並不需要擔心將病毒傳染給毛孩子們，但要怎麼預防毛孩們得到寵物流感呢？

先來點背景知識，犬流感的症狀其實和人類流感非常相似，Parrish教授指出，犬流感的病毒一樣是呼吸道病毒，所以得流感的狗狗也會一直咳嗽，並和人類感冒時一樣感到難受，不過99%的狗皆會從流感中痊癒。

就跟人類流感一樣，犬流感致命的可能性極低，而且幸運的是，犬流感不像人類流感季節，並不會大肆流行，但在2014年時，在美國芝加哥變爆發數百起狗狗得到流感的記錄，獸醫診所狗滿為患，得到流感的狗狗們發著高燒、持續咳嗽、不斷流鼻涕和流眼淚，在兩個月其間，共有1,500隻狗狗感到不適，許多狗在三週後才陸續痊癒，並造成至少四隻狗狗因為繼發性感染的肺炎死亡。

一開始，當地獸醫以為流行病毒是馬腦炎病毒H3N8的突變病毒，但感染的狗狗們症狀不僅更加嚴重、感冒時間也更長、更加容易傳染，當時幾乎肆虐了所有獸醫診所、寵物旅館、寵物公園等等。最後 病毒學家發現，這波犬流感其實是新的病毒品種H3N2，過去僅在亞洲地區流行。

當犬流感大肆流行時該怎麼辦呢？飼主在這段期間就得多加照顧孩子了，比如說接種流感疫苗，沒錯，狗也有流感疫苗。但美國獸醫協會建議，不是所有狗狗都適合打疫苗，這種疫苗只適合常常和其他同類接觸的狗，比如說常常到公園溜搭、家中有其他狗，或是住在收容所的狗。

Parrish教授提醒，其實只要你不是住在犬流感盛行的區域，基本上只要勤洗手，特別是接觸過感冒的狗狗後，或是拜訪過留所後等，沒錯，就像避免人類感冒傳染一樣，就能夠保護你的毛孩子免於受到感染。