當「國籍」成為商品 透視富豪大亨的護照交易(下)

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）因應快速變化與不可預測的世界，也因為許多世界性議題的發生，越來越多國家的邊界、移民法規和路徑較以往都更嚴格管控，一種新興的行業正在試圖繞過這些限制取得新的天堂。

前情提要：​當「國籍」成為商品 透視富豪大亨的護照交易(上)

帶來的經濟效益可觀

這當中最熱門的投資標的就是加勒比海島嶼的公民身分，熱帶島嶼的陽光、沙灘、大海、低投資門檻、無居住限制、辦理時間快都成為吸引外來投資客的原因，舉例而言，要取得多明尼加的國籍僅須投資10萬美元，而且沒有任何居住要求或等待時間。

除此之外，這些投資移民計畫也成為部份國家的經濟政策主力，在聖克里斯多福及尼維斯島上，「護照輸出」成為該國最大宗的「出口項目」，透過投資移民取得的資金甚至成為該國償還貸款與刺激建設的主要來源。

根據IMF統計，2014年透過投資移民挹注的資金占了聖克里斯多福及尼維斯年度GDP的14%，更有其他數據顯示，2015年該國的投資移民計畫收益占了政府年度總收入的約30%。

不只熱帶島國 從美國到西歐都有

投資移民的熱潮也在一些較富裕的國家發酵，類似的計畫在紐西蘭需耗費106萬美元的投資金額，雖然金額高了點，但卻成為矽谷科技業高階人才的投資愛好地。

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回頭看看美國大方釋放投資移民名額的目的就可知，每季都能替美國經濟創造10億美元的收益，Joseph解釋，「這情況在2008年金融海嘯後加速成長，到現在已增長超過1,200%。」

目前幾乎有半數歐盟國家都設有不同形式的投資居住項目或投資移民計畫，門檻低至拉脫維亞的5萬美元或高至法國的1,000萬美元都有，只要拿得出這些錢，投資人就可以在當地擁有合法居住、生活、工作的權利，甚至能因為「那一本護照」而自由進出不同國家。

在一個政治孤立主義漸漸興起的世界，擁有全球化自由移動的能力是很重要的，或許對某些人來說更是必要的，例如美國企業Nomad Capitalist創辦人Andrew Henderson就擁有四本護照，對他而言，多國籍有助於他在世界各地往來與經商，進行國際貿易與投資時也有更多選擇，他說，「我在意的是能否取得更好的選項、更優惠的稅賦方案和更自由的旅行。」

就算持有多國護照也不一定要居住在多個國家，Henderson說他認識的許多投資客只是想要有一個較安全的經商環境，是一種保險措施、也給自己更多後路。

反對者認為此舉剝奪經濟平等

但用錢就能買到一國國籍的概念也充滿爭議，反對者認為「國籍與公民權」是無法購買的，主要理由是這種計畫只造福有錢人，對其他沒錢的人很不公平，也擔心金錢流通帶來的洗錢、犯罪活動或賄賂等一般移民體制會遇到的情形，上(5)月美國聯邦調查局(FBI)才發現中國投資客在申請EB-5簽證時產生違法的5,000萬美元。

聖克里斯多福及尼維斯島先前也陷入與美國財政部的麻煩，有伊朗籍投資客利用聖克里斯多福及尼維斯國籍替德黑蘭銀行洗錢，違反美國制裁伊朗的政策。

儘管投資移民計畫存在諸多爭議，在英國脫歐、川普當選後的世界，各國邊境越來越封閉，屆時對於投資以取得他國公民身分的需求恐怕只會有增無減。