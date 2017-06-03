當「國籍」成為商品  透視富豪大亨的護照交易(上)

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）因應快速變化與不可預測的世界，也因為許多世界性議題的發生，越來越多國家的邊界、移民法規和路徑較以往都更嚴格管控，一種新興的行業正在試圖繞過這些限制取得新的天堂。

《BBC》報導，這稱作「投資移民計畫」(Investment citizenship programmes)，其實這項概念已經存在十多年，一開始是為了協助國家增加收入，於是加拿大與加勒比海的聖克里斯多福及尼維斯島(Federation of Saint Kitts and Nevis)在1980年代開始成立投資移民計畫，英國與美國則在1990年代跟進。

各國的投資移民計畫內容不盡相同，大抵上是允許外國人在該國透過投資房地產和商業、置產、直接贈與，以換取當地國簽證或護照。

聖克里斯多福及尼維斯島在1984年、脫離英國獨立一年後開始設立相關計畫，希望能藉此吸引外來企業家關注島嶼上熱帶海灘的美景與低稅賦優勢，帶進更多外來投資。

雖然在一開始僅吸引寥寥數百人注意，但自2009年有了行銷宣傳計畫的加持，持有聖克里斯多福及尼維斯護照的人可以免簽證自由進出26個申根國家與地區，而這數量還在持續增長中，加上聖克里斯多福及尼維斯的投資門檻低、辦理時間快、護照用處多、允許雙重國籍，又是經商的免稅天堂，造就這座島嶼成為世界富豪的投資或退休首選之一。

全球投資移民熱潮大增

投資移民計畫的熱潮在近幾年大幅成長，舉例來說，美國於2014年財政年度的1萬個投資移民申請案件數竟首度超過配額，全球知名的投資移民法律諮詢公司CS Global Partners表示，去(2016)年全球對投資移民的興趣成長了四倍，執行長Micha Emmett說，「傳統投資市場仍然存在，但已經看到有些以前不熱衷於第二國籍投資的人已經透過網路開始詢問相關物件，例如從三月起對土耳其的投資移民計畫詢問度成長了4倍。」

特別是在英國脫歐和2016美國總統大選後，引發新的一波詢問熱潮，英國公民也正在衡量自己的選擇，Emmett說，「在英國脫歐確定的那天起，我們的電話就一直響，走在路上也一直被打斷，看得出來大家都有些擔憂。」

根據國際貨幣基金(IMF)的統計，過去到海外投資者常常是非常富有的私人投資客，辦理美國投資移民的諮詢公司Invest In USA執行長Peter Joseph以美國的投資移民計畫(EB-5簽證)為例，這種投資移民計畫讓外國人藉由投資美國房地產以便能快速申請綠卡，但趨勢在轉變。

Joseph說，「漸漸有許多國家加入投資移民的項目，中國是最主要的申請者，占了約80%，但越南、印度和巴西的投資客數量也在過去幾年慢慢成長」；而另一間公司負責歐洲業務的Paul Williams則表示，自英國脫歐後，他第一次接觸到英國公民詢問相關計畫。......繼續閱讀後續

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