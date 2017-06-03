豪雨後 專家告訴你如何清潔消毒和預防傳染病

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）今明兩日的豪雨已造成多處地區淹水和積水，加上近日氣溫悶熱，都易造成蚊蠅孳生和傳染病疫情擴散，民眾忙著清理家園之餘，要如何清潔、消毒居家環境才有效？以及哪些方式能有效預防腸道傳染病、呼吸道等疾病？

積水或淹水退後，建議民眾可先用肥皂水徹底清洗牆壁、地板、傢俱及幼童玩耍地方，再用稀釋市售漂白水，對泡水的廚房器具及屋內環境進行消毒。災後整理家園時，請同時注意清除室內外所有積水容器、垃圾及廢棄物，以防止病媒蚊孳生，降低傳染病流行機會。

豪雨過後，常有淹水或停水的情況，除了注意環境衛生外，更要嚴防腸胃道、呼吸道疾病、寄生蟲和登革熱等傳染病擴散：

腸道傳染病(桿菌性痢疾、傷寒、霍亂、阿米巴痢疾與諾羅病毒等)：注意飲食與飲用水衛生，避免食物或飲用水受到帶菌者排泄物污染， 呼吸道疾病：勤洗手、必要時帶口罩，注重呼吸道衛生與咳嗽禮節。如出現發燒、咳嗽、流鼻水、打噴嚏、肌肉酸痛、頭痛或極度倦怠感等類流感症狀，請儘速就醫。 鉤端螺旋體病、類鼻疽：戴防水手套、穿膠鞋，避免直接接觸污水及污泥。 登革熱：徹底清除病媒蚊孳生源，盡量穿著淺色長袖衣褲、裸露處塗抹防蚊藥物。

清潔環境後、烹調前、用餐前、如廁前後、照顧腹瀉病人後、接觸泡水物或廢棄物後，均應確實以肥皂洗手。飲食方面，飲用水應徹底煮沸或飲用包裝水，洗碗盤水應加漂白粉消毒；食物也應充分煮熟。如有發生腹瀉、血便、黏液便等疑似腸道傳染病之症狀時，應儘速就醫，並避免照顧幼兒或處理食物。