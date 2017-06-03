哪些食材可讓肌膚從內而外維持水噹噹？

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）對於乾性肌膚來說，不管擦上多少保濕或滋潤的乳液乳霜，臉上卻仍然感到緊繃、乾癢，甚至脫皮、脫屑，上妝後妝容也不易服貼、易龜裂；而且乾性肌也較易有細紋暗沉等困擾。到了秋冬時節或季節轉變時，不適情況更是每況愈下。專家建議可添加天然食材到日常飲食中，以及巧妙的將這些食材製作成面膜來達到肌膚從裡而外的滋潤。

橄欖油：富含多元不飽和脂肪酸、维生素A、D、E、K等成分，都是易於肌膚吸收的脂溶性维生素，也含有具有抗氧化效果的角鯊烯。這些成分都可以增加肌膚保水度，使其柔軟。

西瓜：西瓜富含茄紅素和維他命a、b、c，茄紅素之含量甚至比番茄還多，每100克有3.2毫克的茄紅素，普通番茄則只有3.0毫克。茄紅素具有抗氧化的效果，還可預防肌膚受到紫外線的傷害；維他命a、b、c，也是保持肌膚健康與潤澤的必須養分

酪梨：富含維生素 A、D 及 E和多元不飽和脂肪酸，可維持肌膚健康、舒緩肌膚和有利再生受損的皮膚細胞，因此可以直接塗抹於紅腫及發癢的患部。

鮭魚：富含Omega-3，保護肌膚免於紫外線的傷害和日曬後的乾燥、修復受損的肌膚，維持肌膚健康和保水度。

草莓：富含維他命C，含量甚至比葡萄柚和橘子多，有助於防止皺紋和因年齡增長的肌膚乾燥。

藍莓：富含抗氧化劑和維他命C，有助對抗傷害皮膚細胞和膠原蛋白的自由基，藍莓也含有維生素 A，能幫助皮膚恢復正常油量。