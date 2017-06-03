台北君悅酒店謝師宴專案 老師用餐免費再送下午茶餐券

畢業季來臨，謝師宴不僅是一份心意，更代表一個階段的結束與另一個階段的開始。台北君悅酒店即日起推出多樣謝師宴優惠專案，以豪華的場地、豐盛的佳餚與專業的服務，讓莘莘學子在這個別具意義的時節中，向師長們獻上最誠摯的心意。

宴會廳專案：即日起至 2017 年 7 月 31 日止

謝師宴旺季約為五月至七月，高中以上學生皆為主要目標對象；台北君悅酒店因應賓客預算，從場地、餐點、佈置皆可提供客製化的專業諮詢與全方位精緻的服務。在宴會廳謝師宴專案方面，精緻餐點 每位 NT$990 起（最低 保證人數 40 位，須另加一成服務費 ），不僅享有獨立包廂、典雅花藝佈置、專屬自助餐檯與新穎影音設備外，亦有果汁及汽水席間無限量暢飲，消費人數達 40 位以上時，將免費招待 1 位老師或學生用餐 ；之後總消費人數每增加10位，飯店再免費招待1位老師或學生用餐（至多提供3位賓客免費）。此外，台北君悅酒店精緻的會場佈置、專屬的活動空間、新穎的視聽設備及免費停車等完善貼心的宴會服務，將為溫馨的謝師宴活動增添難忘回憶。

雲錦中餐廳／漂亮廣式海鮮餐廳─ 中式桌菜專案：即日起至 2017 年 7 月 31 日止

雲錦中餐廳以繽紛色彩與東方時尚元素打造猶如雲錦般富麗典雅的用餐環境，配合實力堅強的廚藝團隊汲自川、湘、滬杭、台等數十個省份地道的菜系精華，獻上大江南北的瑰麗食趣；而以當代室內裝潢呈現溫馨居家氛圍的漂亮廣式海鮮餐廳，以主廚私房廣式海鮮料理與精緻港式點心，呈現取悅世界級饕家的絕妙滋味。 雲錦中餐廳 及 漂亮廣式海鮮餐廳 推出的豪華中式桌宴專案，每桌 NT$16,800 元 起（每桌適用 10 位賓客 ）含果汁無限暢飲及2瓶精選葡萄佳釀（原價每瓶NT$1,800，亦可以每瓶NT$800優惠價另外加購）免費。

凱菲屋／彩日本料理─ 自助式饗宴：即日起至 2017 年 7 月 31 日止

針對15人至40人中小型的謝師宴聚會需求，專案期間於台北君悅酒店館內超人氣自助餐「 凱菲屋 」舉辦謝師宴者，除週一至週日不分午晚餐，每位享有 NT$1, 480 （原價NT$1,628）感謝師恩特別價之外，滿12位用餐亦可立馬享有其中2位師長免費（依此類推）的額外優惠；週一至週五實際結帳人數達30位者，再加贈凱菲屋平日下午茶餐券2張（依此類推）。

同時，以精緻和風自助美饌聞名的「 彩日本料理 」舉辦謝師宴者，除週一至週日不分午晚餐，每位享有 NT$1, 380 （原價NT$1,518）感謝師恩特別價之外，滿12位用餐亦可立馬享有其中2位師長免費（依此類推）的額外優惠；週一至週五實際結帳人數達30位者，再加贈凱菲屋平日下午茶餐券2張（依此類推）。

Ziga Zaga 義大利餐廳／ Cha Lounge 茶苑 ─ 西式派對專案：即日起至 2017 年 7 月 31 日止

以經典義式風味並加入美式及墨西哥元素的 ZIGA ZAGA ，從午間至宵夜，推出創意開胃菜、薄脆手工比薩、獨家特製麵點、獨家精選主菜及餐後甜點等近百道佳餚，讓喜愛創意的饕家前往品味食尚非凡的藝術饗宴，縱情體驗自在弛放的饗食氛圍。人數 16 位（含）以上適用歡樂分享餐（每套 NT$ 3600 ，至多 4 人共享，平均每位 NT $900 ） ；滿15位以上用餐，席間可享果汁及可樂汽水無限暢飲。另 週二至週四午、晚餐人數滿 70 位（含）以上者可享包場專案優惠，每位 NT$900 除可選用歡樂分享餐或自助式餐點外，另含餐席間可樂汽水果汁無限暢飲與表演舞台，再加贈水果調飲，暢快享受派對風謝師宴。

呈現優雅氛圍的 茶苑 ，凡 35 位（含）以上至 80 位賓客 ，可享 謝師宴包場專案價每位 NT$ 900 （原價NT$1,188），席間除啤酒烤雞、燒烤牛排與香濃乳酪起司鍋等歐陸現切肉食自助饗宴無限供應外，各式特調飲品、精選佳釀及果汁亦可痛快暢飲，豪邁享受大口吃肉的飽足美味！

台北君悅酒店提供精緻美味的餐點與風格獨具的場地，專業的團隊將提供最完善的諮詢與企劃，讓賓客無需為煩瑣的籌備工作而掛心；席間除可享用頂級美食與貼心服務，雅致非凡的場地更讓謝師宴永誌難忘！如需詳情或訂席，請洽台北君悅會議宴會業務部02 2720 1200轉3498、3957或洽餐飲訂席中心02 2720 1230；亦可上網 taipei.grand.hyatt.com 查詢或透過台北君悅酒店臉書粉絲專頁Facebook.com/GrandHyattTaipei，隨時掌握最新住宿及餐飲優惠活動！