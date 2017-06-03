氣候變遷影響大 這些地方可能再也看不到了

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）在美國決定退出巴黎協議後，幾乎全世界所有國家都同樣表達了譴責，身為全球碳排量第二多、人均碳排量最多的國家，如果無法納入規範，將會造成很大的影響。

而對於全球氣候變遷，最為人所熟知的影響就是「海平面上升」，想當然，鄰近水源的歷史古蹟或是依靠其靠海、靠河地理優勢賺錢的觀光勝地的地方，像是威尼斯、馬爾蒂夫等地當然是首當其衝，因此有許多學者建議，趁著這些地方「還是現在的樣子」快去，不然就沒機會了。

然而，不只是沿海都市和太平洋孤島，很多內陸地區、山區也受到氣候變遷很大的影響，甚至有消失的危機。

〖阿爾卑斯山〗

有「歐洲屋脊」之稱的阿爾卑斯山脈，一直以來都是熱門的滑雪勝地，然後，以後這裡的地貌可能會有很大的變化，尤其因為這邊環境脆弱，根據經濟合作暨發展組織(OECD)，這邊受到暖化影響的程度遠勝於平地，整整超過3倍以上。

這代表著，逐漸上升的溫度雖然感覺不太出來，阿爾卑斯卻有清楚的「感受」，研究顯示，在本世紀末之前，阿爾卑斯山就會喪失至多77%的全部覆蓋雪量。

〖阿拉斯加〗

很明顯的，美國這個唯一位於北極圈的州，正在失去它的冰層，但是比起上升海平面更危急的事情是，由於大量的融冰，阿拉斯加近幾年一直碰到打破紀錄的大洪水，迫使許多村莊必須重新安置村民，除此之外，居住在此地的愛斯基摩人也發現，因為大量乾涸的水源迫使動物遷居，這讓他們越來越難捕捉到獵物。

沒有受到洪水影響的村莊也因為上升的海平面，而有「掉入」海中的危機。

〖死海〗

由於水體中鹽度過高讓生物無法生存，「死海」之名不脛而走，不過特殊的景致和獨特的生態，讓這邊成為一個絕佳的觀光景點。

然而，隨著死海地區的乾旱一年比一年嚴重，現在已經沒有足夠的水注入到死海當中，這讓死海的海平面每年下降的幅度達到一公尺，從1980年代開始就豎立在海濱的觀光飯店和度假村，如今已經不在鄰近水體，觀光客必須要走超過1英里才能抵達死海。

事實上，人類活動長期使用死海的水源，除了獲取飲用水外，也提煉其中的礦物質，全球暖化促使乾旱加劇，讓死海的狀況雪上加霜。

還有更多的地方正因為氣候變遷受到影響，或許在不久的將來，人類就會因為自己的選擇，讓這些獨特的景觀完全從地球上消失。