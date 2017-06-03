「酪梨吐司房價指數」 犧牲多少份早餐才能買房？

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）今(3)天雖然是週末假日卻還是得補班補課，此時正在看這篇新聞的你，或許電腦前就放著一杯咖啡，或才剛吃完一份豐盛早餐犒賞假日工作的辛勞，正為了事業打拼，卻每天都在猶豫到底該把錢花在擺盤漂亮豐盛、值得打卡上傳的早餐，還是存下來投資一間房屋？

現年35歲的澳洲大亨Tim Gurner日前上澳洲節目接受60分鐘專訪時談到，在當今生活中，年輕世代要買房還是有可能的，只要減少不必要的過度開銷並開始積極存錢，他批評年輕世代每天都要吃昂貴的酪梨吐司，怎麼可能買得起房？他說，「當我開始存錢買第一間房子的時候，就已經不再買19元的酪梨醬和4元一杯的咖啡。」

由於酪梨營養價值高、又有抗癌抗氧化功能，是時下當紅的超級水果，去(2016)年全球酪梨價格狂飆，直到今年夏天價格都可能居高不下，因此被Gurner拿來做為比較對象。

他評論道，「現在年輕世代的消費慾望太高了」，「他們想要每天到餐廳吃飯，想要每年到歐洲旅遊」，但那些想要買房子的人其實每天都非常非常認真工作，並存下每一分錢，盡力要晉升更高的有產階級。

儘管Gurner的言論隨後引發一大堆批評聲浪，但也帶出一個有趣話題：到底要多少片酪梨吐司才夠買一間房呢？《BBC》以酪梨吐司換算全球十大城市的房價，發掘出有趣的現象。

《BBC》綜合各大城市的酪梨吐司平均價格為基準，試算該放棄多少片酪梨吐司才能負擔平均房價的20%，而房價是以市中心外圍90平方公尺大小的公寓做為標準，最後並以「每天只吃一片酪梨吐司」的情況，這樣的犧牲需花多久時間才能買下第一間房子的標準，呈現出如下結果。

資料來源：《BBC》新聞網，《台灣英文新聞》編輯繪表。

也就是說，如舊金山、溫哥華、香港和倫敦這些城市，若以往每天只吃一片酪梨吐司，現在需放棄至少1萬2,000片吐司的消費，等於逾30年都不吃酪梨吐司才能買得起第一間房子。