疑大雨釀禍 國道三號客運事故1死20多傷

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）國道3號北上竹山交流道路段昨(2)天晚間發生1起客運車和貨櫃車相撞的車禍，目前已知有1人到院前死亡，3重傷、21輕傷已送醫急救。

國道3號北上240公里處，2日晚上近9時發生重大車禍，一輛國光客運疑因大雨滂沱視線不佳，加上天雨路滑，李姓客運司機因此才不慎撞上由葉姓司機駕駛的貨櫃車，並造成31人輕、重傷，其中54歲李姓客運司機當場慘死，並造成4人重傷，26人輕傷。

多名傷者表示，當時都在睡夢中，不知車禍如何發生，國道警察已調出行車紀錄器了解肇事原因。

警方調查，國光客運包含司機在內共29人，2日傍晚6點半從屏東前往台中，而當時貨櫃車上除葉姓司機並搭載乘客1人，客運追撞貨櫃車後，強烈撞擊力道造成李姓司機甩出車外，最後翻滾到客運後方，警消到場則已血肉模糊、無呼吸心跳，最後送醫不治，葉姓貨櫃車司機被撞後，則是卡在車內動彈不得，經搶救送醫後因腿部開放性骨折，最後轉送台中童綜合醫院治療。

這起事故受重傷者多是胸部挫傷、氣胸，尤以坐在車輛前方座位的傷勢最嚴重，輕傷者則是頭、臉、腳受傷，由於事發時乘客多在睡夢中來不及反應，傷勢多為擦、挫外傷。

消防局表示，總共造成1死3重傷21輕傷，南投縣消防局已出動各分隊救護車前往搶救，並將傷者分送醫院治療，詳細車禍原因正由國道第七警察隊調查中。