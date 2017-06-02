新世紀文教基金會二十周年感恩募款餐會

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）台灣新世紀文教基金會今(2)晚於國賓大飯店舉辦「二十周年感恩募款餐會」，堅守崗位傳播臺灣入聯、國家正常化之理念，邀請各界學者專家鼎力相助、共襄盛舉。

台灣新世紀文教基金會創立於1997年，為民間政策智庫，基金會成立宗旨為確保台灣的國家主權與安全，提昇台灣的國際地位，樹立健全的民主憲政、尊重人權法治，發展經濟、人文科技國，建立以台灣為主體的文化與多元的公民社會，在地球村永續發展。

基金會創辦人兼董事長陳隆志表示，有人認為台灣加入聯合國不切實際，但台灣民主運動的歷程就是向不可能挑戰的過程，而台灣已是主權獨立的國家，要以台灣的名義申請加入聯合國，獲得國際社會對台灣的集體承認，台灣的國家安全才有保障。只要全民與政府攜手共進勇敢挑戰不可能，機會永遠是留給有準備的人。

本次募款餐會出席貴賓包括民進黨副秘書長卓榮泰、前駐日代表許世楷、凱達格蘭學校副校長許忠信教授、前行政院長游錫堃等人，還特別邀請台灣傳統藝術保存者國寶藝師廖瓊枝老師栽培的藝生演出《陳三五娘》歌仔戲，為台灣傳統戲曲歌仔戲文化盡一份心力。

本次餐會特別邀請台灣傳統藝術保存者國寶藝師廖瓊枝老師栽培的藝生演出《陳三五娘》歌仔戲。(圖片來源：臺灣英文新聞)

而餐會除向政府提出政策建言，也感謝台灣學界菁英的參與耕耘，更邀請各位先進一同堅持民主、自由、人權、公義與和平，傳播台灣國家正常化理念，共創更美好的未來。

新世紀文教基金會於國賓大飯店舉辦二十周年感恩募款餐會。(圖片來源：臺灣英文新聞)

上為台灣新世紀文教基金會創辦人兼董事長陳隆志教授致詞。(影音來源：台灣新世紀文教基金會)