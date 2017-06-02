期貨夜盤及美股指數期貨交易熱絡 首週及首月交易人獎121名得獎名單出爐！

臺灣期貨交易所(以下稱期交所)推出「盤後交易時段交易獎勵活動」及「美國道瓊期貨及美國標普500期貨交易獎勵活動」，今(2)日新一波得獎名單出爐！在律師見證下，抽出包括宋姓交易人在內共61名盤後交易「上線首月日日抽」、「月月抽-加碼獎」及「月月抽-爭霸獎」得獎者，及包括蔡姓交易人在內共60名美國道瓊期貨及美國標普500期貨「上市首週交易日日抽」及「上市首季交易月月抽」得獎者，得獎名單已公告於期交所網站。

期交所於今(2017)年5月15日推出盤後交易(以下簡稱夜盤)並於同日掛牌上市美國道瓊期貨及美國標普500期貨(以下稱美股指數期貨)。依期交所統計，夜盤上線首月，總交易量達420,944口，平均占日盤交易比重達5.24%。美國道瓊期貨及美國標普500期貨上市首月交易量分別達43,602口及6,582口，因夜盤交易時段涵蓋美股交易時間，上市以來兩項美股指數期貨盤後交易量分別為日盤逾5倍及近3倍，顯示兩檔新商品成功吸引關注美股市場之交易人進場參與交易。

本次期交所抽出的盤後交易及美股指數期貨共5項獎項分別為：

一、盤後交易：

(一)「上線首月日日抽」：交易人於上線首月每交易日（排除上線首日），當日每成交5口者，可獲得1次抽獎機會，每日抽出5名，每名3,000元獎金。

(二)「月月抽-加碼獎」：交易人於當月每成交1,000口者（5月份為500口），可獲得1次抽獎機會，每月抽出10名，每名獎金2萬元。

(三)「月月抽-爭霸獎」：交易人當月每成交5,000口者（5月份為2,500口），可獲得1次抽獎機會，每月抽出1名，每名獎金5萬元。

二、美股指數期貨：

(一)「上市首週交易日日抽」：上市首週交易日(排除上市首日)，當日每成交3口者，可獲得1次抽獎機會，每日抽出5名，每名3,000元獎金。

(二)「上市首季交易月月抽」：上市首季各月，當月每成交5口者，可獲得1次抽獎機會，每月抽出10名，每名3,000元獎金。

夜盤將臺灣期貨市場帶入新紀元，為鼓勵期貨業者、從業人員及交易人積極推廣及參與夜盤交易，期交所辦理涵蓋一般交易人、期貨經紀商及期貨交易輔助人(IB)之「盤後交易時段交易獎勵活動」，活動自今年5月15日起至9月30日止。

另美股指數期貨商品上市初期，為鼓勵期貨業者、從業人員及交易人積極推廣及參與該商品交易，期交所亦辦理涵蓋一般交易人及期貨經紀商之「美國道瓊期貨及美國標普500期貨交易獎勵活動」，活動自今年5月15日起至6月30日止。

今日抽出新一波得獎名單後，有關一般交易人之獎項，夜盤尚有「月月抽加碼獎」及「月月抽爭霸獎」等獎項；美股指數期貨則尚有「上市首季交易月月抽」獎項。歡迎交易人積極參與夜盤交易及美股指數期貨，並預祝獲獎。活動辦法請上期交所網站(www.taifex.com.tw)查詢。