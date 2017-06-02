小巨人大變身多元支持夢想啟航

新北市政府教育局於今(2)日在435藝文特區辦理「106年度小巨人社區生活營成果展」，由市長朱立倫頒給77位應屆畢業生優秀證書，並與來賓及師生一同參觀12所承辦學校辦理生活營的動靜態展覽。

祕書長許育寧表示，為鼓勵校園裡需要更多關懷與愛的孩子，新北市政府與臺灣新北地方法院檢察署合作小巨人社區生活營方案，合作迄今歷時13年無間斷，是全國學校當中與檢察署合作最久，檢察署補助金額最龐大的一項合作方案，充分顯示新北市對教育的熱誠與關注。小巨人社區生活營是在放學後、週末與寒暑假辦理，有人陪伴，就能發見孩子多元的潛能，如果能讓孩子找到自信，他的未來就會充滿希望與光彩。能夠在他們身上看到成長進步的痕跡，這就是最有價值的一刻！

小巨人方案讓一群缺乏家庭支持、叛逆卻有著充沛精力與無限潛能的孩子找到屬於自己的「感動舞臺」，讓每位有潛質的小巨人一展長才！學校藉由課後輔導與技藝課程，以「陪他們讀書、陪他們玩」的精神，給這群孩子發展適性學習的機會。臺灣新北地方法院檢察署檢察長朱兆民等貴賓共同出席與會，勉勵孩子們堅持到底的學習態度，一同為小巨人喝采。現場除了動態的表演，也陳列孩子們在技藝課程中的學習成果，專業程度讓人驚嘆，每一樣作品都代表著孩子們辛苦但精彩的學習歷程。

會場中一幕幕畫面都紀錄著這群學生的蛻變與成長，感動與會的每一個人，當中可以看到孩子們天真及自信的笑容，每個活動也都結合學生特質與社區特性；原民舞與籃球運動結合的籃球舞、傳統武術、跆拳招式、新穎街舞及搖滾樂舞等；還能欣賞到他們自信地彈奏，譜出屬於他們的旋律…。從動態到靜態成果：創客作品、手工藝、烘焙、藝術創作等，所有來賓親眼見證小巨人一年來的學習成果。

三峽國中原住民學生小秧（化名）在小巨人原民舞樂中認識自己的民族文化，從包容父母、承擔家務及照顧弟妹的小女孩成長為自信、有國際觀的國際志工；明德高中國中部阿偉（化名）從家庭失功能四處流浪不上學的孩子變成能感受音樂，敢站到大家面前演出的有耐心有信心青年；鳳鳴國中茂子（化名）由混宮廟的脫韁野馬蛻變為學習技擊參加全中運的學校代表，他們都在小巨人社區生活營裡感受團體同儕的支持，學校老師及教練的關愛，並因為技術及視野的增長，對自己產生自信，也提升了自我期許，三年小巨人社區生活營磨練，讓他們今年夏天可以昂首進入高中職，展開人生的另一個階段。

小巨人生活營以課後社團方式提供中輟及高關懷學生適當之休閒、職業技藝及法律觀念等多元課程，強化學生學習興趣及自信心，開發學生多方面之潛能，讓學生看到自己未來的願景。