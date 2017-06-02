世代新北動健康 學生志工與長者一起跳操玩遊戲

為讓樂齡者長者與世代志工一起快樂動一動，新北市教育局今(2)日上午在新莊豐年國小舉行一場別開生面的「世代新北動健康‧樂齡體能真好樣(Young)」活動，邀請全市31個樂齡學習中心共300名長者在這裡進行趣味競賽，並號召豐年國小、新泰國中、莊敬高職、秀峰高中及臺北海洋技術學院等校150位學生世代志工到場服務，侯友宜副市長也到場為長者加油，並勉勵學生世代志工繼續為長者服務，場面熱鬧溫馨感人。

副市長侯友宜表示，新北市政府推動「新北動健康」政策，將動健康概念推展至社區，希望大家越動越健康；另外，自103年以來，持續推動「新北市高齡照顧存本專案－世代志工」政策，鼓勵學生志工到銀髮據點進行服務學習，希望可以對長者提供更多的關懷與服務，並增進世代融合，讓長者感受到孩子的熱情，也讓學生學習服務長者。

活動由侯友宜副市長與樂齡長者一起舞動青春跳「好Young操」揭開序幕，場面充滿活力。接著進行動健康趣味競賽，比賽項目包含命中目標、天生好腳、灌籃高手、展翅高飛、搖搖樂等五項，副市長也與樂齡長者進行「搖搖樂」PK賽，為趣味競賽熱鬧開場，同時也為長者加油打氣。長者無不卯足全力比賽，投球、扭腰身手矯健，完全看不出年齡。此外，現場的學生世代志工為長者提供按摩、指甲保養、健康檢測、健康桌遊等服務；衛生局也到場宣導動健康，並為長者量測血壓。讓長者渡過愉快的一天，學生也從服務中得到豐富的收穫。

萬里樂齡長者84歲的黃陳蜜阿嬤說：今天這場活動讓我好像一下子年輕20歲，還有學生的按摩，今天真的很開心。瑞芳75歲的樂齡長者高金元阿公說：今天的活動很有趣，也很好玩，讓我感覺很受重視與關心。豐年國小曾學駿同學說：今天到這邊來的長者就像自己的阿公及阿嬤，很親切，看到阿公阿嬤這麼開心，我也很快樂。

教育局表示，以前都說「活到老，學到老」，現在要說「學到老，動到老，才能活到老」，所以大家一定要持續運動，持續學習，另外，也期許學生志工透過服務來達到學習的效果，這才是「服務學習」的真諦。去年，我們的學生世代志工服務時數超過3萬8,000小時，今年的目標是4萬小時，希望將新北市打造成高齡健康友善的城市。