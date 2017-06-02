廢〈巴黎協議〉衝經濟？ 美國商界不買帳

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）川普大可以認為面對全球氣候變遷會嚴重影響美國經濟，但是美國的商業界大老們明顯不這麼想，包括特斯拉汽車、迪士尼執行長、高盛執行長等人都做出了回應，表態反對川普的決定。

特斯拉汽車(Tesla)的執行長馬斯克(Elon Musk)首先兌現了承諾，宣布辭去總統顧問一職。

除了馬斯克，迪士尼執行長艾格(Robert Iger)也隨後跟進，在推特上推文表示「基於原則，已經正式辭職」，這對於川普而言是很大的衝擊，但是災難還不只如此，隨著艾格和馬斯克辭職，其他業界人士也開始表態。

首先是高盛(Goldman Sachs)執行長布蘭克芬(Lloyd Blankfein)，他在昨(1)日推文表示，退出〈巴黎協議〉是環境政策的大倒退，同時更是將美國在環境領域的領導地位拱手讓人，兩人的「叛逃」配上布蘭克芬的推文，讓仍在川普團隊中的企業巨頭們十分尷尬。

摩根大通(JPMorgan Chase)董事長戴蒙(Jamie Dimon)曾在今(2017)年一封給投資人的信中表示，雖然銀行並不是很喜歡規範，但是有些規範「明顯值得存在」，因為這些規定創造像是乾淨的空氣、水等「外部效益」，然而，同一時間川普正在簽署行政命令，廢除歐巴馬任內提出，用以保障清淨空氣、用水的法令。

戴蒙也與包括馬斯克在內的其他30位企業領袖，共同撰寫了一封請願書給川普，表達企業界對美國留在〈巴黎協議〉內的強烈願望，信中指出，根據在海外做生意的豐富經驗，這些人相信，如果美國退出，將會嚴重損害美國商業利益。

美國私人投資公司黑石集團(Black Stone)的執行長蘇世民(Stephen Schwarzman)絕對是川普的左右手，但是施瓦茨曼自己是氣候變遷的信仰者，他不但指示由他提供的清華大學蘇世民獎學金(schwarzman scholars)贊助氣候變遷相關研究，更公開在部落格上直言「全球暖化絕對是真的」，要求國家領導人迅速作出處理。

對於百事可樂(PepsiCo)來說，抗擊全球暖化也是重要的「業務」，百事的執行長盧英德(Indra Nooyi)在2014年就聲明，對抗全球氣候變遷無論是對公司、消費者，甚至是整個世界，都是第一要務。。

去(2016)年，百事可樂自行提出減碳計畫，並宣布遵循聯合國支持的計畫「科學基礎標的倡議」(Science Based Targets Initiative)，該計畫與〈巴黎協議〉密切相關，共有超過168間跨國企業遵守，而除了百事可樂，可口可樂也是簽署公司之一，因此《衛報》在報導相關新聞時，戲稱川普「可能沒有可樂喝了」。

除此之外，美國零售業巨頭沃爾瑪(Walmart)也是科學基礎標的倡議的支持者，其執行長董明倫(Doug McMillon)去年宣布，將與供應商合作，期望在2030年之前減少10億公噸的碳排量。

現在看來，商界並不是很買川普的帳，退出〈巴黎協議〉是否對美國有負面影響，似乎還要進一步的觀察。