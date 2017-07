恭賀Peter Knights執行長榮獲灣區「傑佛遜獎」

(台灣英文新聞 / 林靜怡 台北報導) 野生救援WildAid執行長Peter Knights獲得具有美國公益服務諾貝爾獎之稱的灣區「傑佛遜獎」(Bay Area Jefferson Award)。Peter Knights是WildAid的共同創辦人兼執行長,長年在世界各地致力於推廣保育瀕絕動物與維護環境生態。

傑佛遜獎 (Jefferson Awards) 是授予當地無名英雄以及國民人物,如美國最高法院大法官露絲·巴德·金斯堡(Ruth Bader Ginsburg)長期倡導女權、諾貝爾獎得主也是猶太人大屠殺的倖存者艾莉·威塞爾(Elie Wiesel) 和美國電視脫口秀主持人歐普拉·溫芙蕾(Oprah Winfrey),等人都是該獎項的得獎者。

傑佛遜獎基金會(Jefferson Award Foundation)於1972年創建,是美國最負盛名的非營利性組織之一。該組織的任務在於協助他人對於所關心的事物能發揮最大影響力,透過慶祝活動鼓勵更多行動,帶領美國人去改變社區與世界。

野生救援WildAid 1986年成立於美國舊金山,以「沒有買賣,就沒有殺害」(When the Buying Stops, the Killing Can Too) 為宗旨。Peter Knights多年來不畏辛勞帶領團隊走遍世界各地為瀕絕的野生動物請命,並為全球環境生態的失衡而努力。

2008年,義美環境保護基金會響應該組織,集結了超過30個國際非營利組織共同協助WildAid出版一本全白書冊,其獨特的彈孔封面設計提醒世人野生動物死於搶下的悲慘狀態。

2016年7月Peter Knights再次造訪台灣時,拜訪了義美總經理高志明先生,除重溫20年來一起攜手合作為瀕絕動物及維護環境生態發聲外,並呼籲大眾一同終結野生動物產製品貿易市場,也就是魚翅、象牙、墀牛角、穿山甲,等保育類動物。