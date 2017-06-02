金屬生物會呼吸！ 韓藝術家崔旴嵐打造變型金剛

（台灣英文新聞/ 黃慧瑜 台北採訪報導）進入高科技的年代，AI人工智慧是現下科技研發的焦點，未來冰冷的機器，是否真的能夠擁有靈魂與智慧？和人類共同生活在這個星球上？韓國超動態藝術家崔旴嵐以堅硬的不鏽鋼、精緻的金屬、電動馬達、光熱感應器、LED燈等，創作出謎樣奇想的機械動態藝術，以一種生命呼吸的擬態，賦予冰冷機械柔軟的人性溫度，能隨著明滅的發光而看見呼吸的痕跡。

國美館近年來積極推動科技與跨領域藝術的發展，思考當代藝術更多元的面向，以及科技與藝術融合共創的未來性，特邀受國際藝壇矚目的韓國動力裝置藝術家崔旴嵐來台展出，於6月3日推出「崔旴嵐：靈魂機械鍊金術」特展。

1970年出生的崔旴嵐提到，自己童年時，生活中充滿了戰爭的消息，不管是南北韓問題，或是全球動盪問題，所以他自幼立志成為一位機器人科學家，希望可以設計出能在紛亂世界中拯救人類的捍衛戰士。

崔旴嵐作品的故事由神話寓言出發，探索宇宙天地的循環，以一種由未來倒退著回溯至遠古的奇幻想像，結連真實世界和超自然，甚至當今社會議題和生態環境，探討人性及社會議題。

2017年最新創作「阿勒奧瑞茲」，特別以臺灣特種蝴蝶為主題，美麗的翅膀此起彼落的開闔伸展，崔旴嵐表示，台灣的型狀就像一顆繭，在這個作品中，臺灣的靈魂面貌，在萬蝶舞動中，以黃金般耀眼的姿態，磅礡登場，演繹臺灣乃至全世界，充滿希望的源源生命力和無限的驚采。

藉著繁複的工程學，細緻精工和電子零件，將虛渺的傳說意象推演成更像「有靈魂」的機械(Anima Machine)，優雅的運動姿態和複雜的錯接式結構，也讓人聯想起「山海經」裡光怪陸離的異獸。

崔旴嵐多次獲得韓國藝術大獎殊榮，2004年在瑞士巴塞爾藝術展及紐約軍械庫展覽中嶄露頭角，2006年在日本東京森美術館舉辦個展「城市能量」（City Energy）開始受到國際策展人、藝評人的關注，此後連年獲邀參加各類國際大型展覽，並以其富含寓言性格及高度詩性的仿生物動態雕塑裝置，建立其創作特色及國際聲譽。

不管是權慾的追逐與瘋狂，還是神話之獸與城市寄生物，崔旴嵐的機械雕塑都在律動裡具現了怪誕之美和時光的緊迫感。這是當代的憂慮，面對混沌失控情境，人類最原初的恐懼，崔旴嵐以複雜交錯的洞察力，驚心動魄的美麗，與前衛的觀念，勾勒出一個邀請所有生物自由進出的未來世界的想像。