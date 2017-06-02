戰亂中的美 6個IG紀錄敘利亞真實生活

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）你可能知道敘利亞內戰已發生六年了，戰亂帶來許多城市不堪入目的景象，首都大馬士革因為處於政府掌控中，能夠在六年後維持看似正常的生活，但在大馬士革的部分地區卻有戰事仍進行著。

而在戰火激烈的阿勒坡，無論郊區或市中心皆滿目瘡痍，對許多人來說，要回到正常生活代表著重回那些遭受戰亂摧殘的破舊建築物內。

六年的戰亂不長也不算短，已有500萬人逃至鄰近國家，但對那些留下來的人而言，生活仍得照常，更有人透過自己的眼睛和照片，在社群媒體上透露這個國家的日常。

要能如一般人在社群媒體上發文不是件容易的事，敘利亞政府為斷絕反對軍的行動，有時會切斷國家對外網路，然而仍有許多IG使用者會定期發布照片、分享自己的生活，呈現出「充滿希望」與「戰亂殘破」的兩種視野。

英國《衛報》聯繫上六位IG使用者，了解他們是如何紀錄自己的生活，以及為何選擇以特定角度分享這些生活。

1. 來自大馬士革的Yaman Sadiq

善於以手繪漫畫表現生活的Sadiq說，「我用漫畫表現敘利亞人民的日常景象和影響我們的主要議題，主題從停電到缺水都有」，已經有3萬追蹤者的他也因為廣大知名度而能找到畫家的工作，對他來說，「我喜歡Instagram是因為它比較不涉及政治，而我最喜歡的一幅畫就是這幅在小杯子外緣繪製的大馬士革速寫。」

2. 來自大馬士革的Dunia Shabib

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Shabib是敘利亞最早一批使用IG的人，2012年就創立這個帳號，「直到現在都覺得這是能讓我分享美麗照片的地方」，「最親密的這張照片是我每天早上從陽台看出去的景色：鳥兒停駐在電纜上休息，對我來說，一張照片勝過千言萬語。」

3. 來自阿勒坡的Yehia Alrejjo

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「在我逃離阿勒坡之前我會用Instagram與外界分享戰爭的真實景象，總能看到我的照片在全球快速散佈，最令我印象深刻的畫面是在12月(阿勒坡被政府炸彈空襲)，整座城市被空襲找不到醫生，一位女性就因為慢性病發作在路邊逝世，而她的丈夫坐在旁邊痛哭失聲。」

4. 來自塔爾圖斯的Iman Tijmieh

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「我想要描繪敘利亞城市的另一面生活，有玫瑰、自然和老舊窄巷，我希望人們看到我的IG能了解敘利亞還是很漂亮，即使充滿著摧殘」，「IG也有助於減輕生活壓力，我最喜歡的照片是一個老人進入塔爾圖斯的家中，這是復活節時，你可以聽到旁邊教堂傳出的聖歌，這是很有感染力的。」

5. 來自大馬士革的Reem Takriti

幾乎每個早晨，Takriti都會在大馬士革的街區走路拍照，紀錄生活的週遭，IG是他生活的中心，與朋友、這個國家以外的人分享這座首都不同面向的生活。

雖然最近因為個人因素把帳號設成不公開，但Takriti提到自己最喜歡的一張照片，「這是一間敘利亞裁縫店，因為戰爭而失去工作室，老闆開始在市中心以車子做為裁縫店的方式維生，在我發布這張照片後，有許多追蹤者問我他的地址以便支持他，許多媒體也開始大幅報導。」

6. 來自大馬士革的Chassan Zarifeh

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Zarifeh指出他的IG帳號名字翻譯是「射殺並不會終止」，「我使用濾鏡編輯照片以強調這個城市的美，這是永遠無法被戰爭破壞的」，最令他動容的照片是這張失親小孩在店舖櫥窗前看著電視的畫面。