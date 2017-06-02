菲律賓反恐行動 誤傷友軍逾10死

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）菲律賓軍警與恐怖組織馬巫德集團(Maute Group)在上週於南方的馬拉韋(Marawi)爆發衝突，總統杜特蒂(Rodrigo Duterte)隨後宣布民答那峨島戒嚴以控制狀況，然而，看來並不是每次砲火都是來自於「對面」。

菲律賓政府軍在本週三(31日)空襲馬拉韋，但是意外誤傷自己人，國防部長Delfin Lorenzana指出，上週菲國軍隊與伊斯蘭國有聯繫的馬巫德武裝分子在城市中進行巷戰，傷亡慘重，菲國一方大約有百人戰死，因此必須派出空軍協助，沒想到部分軍隊未能在空襲前撤離，總共造成10名菲國軍人死亡，8人負傷。

Lorenzana表示，菲律賓政府對這次空襲意外的死難者，致上最高誠意的哀悼。

宣布戒嚴後，軍警大規模湧進民答那峨島，希望可以逮捕菲律賓擄人勒贖集團阿布沙耶夫(Abu Sayyaf)的首領哈比倫(Isnilon Hapilon)，他除了是美國懸賞名單榜上有名的人物外，更被認為是伊斯蘭國「派駐」在菲律賓的代表，外界更懷疑，伊斯蘭國已經將勢力延伸到錯綜複雜的菲律賓武裝勢力群中。

菲國南部的民答那峨島長期受到宗教、族裔不合所擾，除了分離主義的武裝外，還摻雜了許多單純的犯罪團體、國外勢力介入，根據菲國國防部的調查，本次圍剿行動殺死的武裝分子中，就有來自沙烏地阿拉伯、葉門，甚至遠自車臣的戰鬥人員。

雖然菲國多次試圖利用裝甲車、直升機等優勢武力，將武裝勢力逐出，卻沒有完全成功過，剿滅國內武裝份子及分離組織的戰役，成為一場遲遲不能結束的持久戰。

現階段，大部分平民已經撤離了戰區馬拉韋市，只剩下大約2,000人左右還受困在內。