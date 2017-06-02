不理中央  美國各州向聯合國自行承諾減碳

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）美國各城市、州政府及企業正準備向聯合國提交一份意向書，計畫自願執行美國於巴黎協定承諾的目標，而不管川普做出什麼決定。

《紐約時報》報導，這個團體的組成包含30位市長、3位政府官員、超過80間大學校長和逾百間企業，正與聯合國協商，希望能將他們對巴黎協定做出的貢獻放在其他國家名下。

前紐約市長Michael Bloomberg接受訪問表示，「我們希望能完成所有美國原本將執行的承諾」，他說各城市、州政府與企業能夠合作達到歐巴馬政府所做的承諾，意即在2025年前較2005年減少26%的溫室氣體排放量。

目前尚不確定這份提交聯合國的意向書是否會被接受，前聯合國氣候事務高級官員Christiana Figueres說，巴黎協定目前無正式機制允許非國家成員加入。

Figueres在接受訪問時指出，川普退出巴黎協定的決定是項「無知的鬧劇」，但她表示由於退出協定的程序仍需幾年才會完成，美國政府這幾年仍需持續報告其排碳量。

對於各城代表提出的意向書，她說這份承諾書可能會在日後被加入聯合國於巴黎協定進程的未來報告中。

同時，這份意向書也顯示了在美國，對抗氣候變遷的主導角色已從聯邦政府下移到各州政府、學術機構與企業手中。

包括洛杉磯、亞特蘭大、鹽湖城、匹茲堡市長都已簽署這份意向書，企業方面則包括惠普也都參與，此外，埃默里(Emory)、布蘭迪斯(Brandeis)、衛斯理(Wesleyan)在內的82位大學校長也加入承諾。

政府官員則包括3名民主黨官員，分別為華府的Jay Inslee、紐約的Andrew M. Cuomo與加州的Jerry Brown，表示他們已著手開始聯合各州支持巴黎協定，Inslee在電話訪問中說，「即使總統想走回頭路，我們國家還是會一直往前進。」

有鑑於美國才走到2025年減碳目標的一半路程，馬里蘭大學的公共政策學院主任Mr. Orr表示，「不只是參與者的數量開始增加，他們正準備以一致的步伐協調彼此行動。」

Mr. Orr表示，「儘管美國行政部門在對外事務上已中止作為，但仍無法阻止美國從各個層面推進對抗氣候變遷的努力」，Mr. Orr指出，「大量推動美國政府實施氣候行動的聲音來自於城市、州、企業與公民社會，而這些人將持續共同達到巴黎協定的承諾。」

各城市和州政府有許多做法可減少碳排放，包括與當地業者或再生能源業者協調提供更多再生能源，建立基礎建設與快速轉換系統如改善汙水處理，而企業也可以替辦公室或工廠購買再生能源，確保商品供應鏈對環境的友善。

政府官員則舉例，例如華府已投資於潔淨能源工作機會的成長，並補貼電動車購買方案和充電站。

許多報導分析，川普這項決定並無益於企業發展，許多跨國企業在離開美國後仍得面對各國的排碳要求，例如福特汽車與通用汽車仍然需要在符合歐盟、日本與中國嚴格的排碳標準下生產汽車。

此外，美國企業也須面對外國消費者對於企業或美國不遵守巴黎協定的憤怒，可能會因此轉移購買品牌或商品，這也有損美國企業形象。

猶他州首府鹽湖城市長Jackie Biskupski表示，鹽湖城政府已與當地業者簽約同意，將在2032年達成整座城市使用100%再生能源的協議；而猶他州的水資源使用與品質也受到全球暖化影響嚴重，Biskupski說，「我們強烈認為我們有責任確保在這項議題上是走在正確道路。」