貓奴眼中「全世界最棒的工作」來了！獸醫診所徵「職業抱貓員」

(台灣英文新聞／黃慧瑜​ 綜合外電報導) 貓奴們眼中「全世界最棒的工作」來了！愛爾蘭的一家獸醫診所日前開出徵人啟事，徵求一名「職業抱貓員」。

參與面試的應試者將被詢問以下問題：你是瘋狂愛貓人士嗎？ 你善於應付「貓脾氣」嗎？ 你睡覺前會數貓嗎？ 你會不會買罐罐給流浪貓吃？ 幫貓咪搔癢會不會讓你感到溫暖？

求職網站上指出，該職位的工作內容主要是幫助貓咪們在看獸醫時，能夠安撫他們的情緒，所以面試該職缺的條件要求包括「要有溫柔的雙手，有技巧並願意長時間撫摸貓咪」、「輕聲細語，並經常和貓咪對話來平息牠們緊繃的情緒」、還要「能夠理解貓咪各種不同的呼嚕聲以及叫聲所代表的需求及含意。」

所以，這個工作並非只是天天抱著貓這麼簡單，獸醫也指出，這個職缺正式的職稱將依錄取者的工作內容以及專長做決定。

「我們考慮給這個職位獸醫實習生，或是護士助理的頭銜，當然，最重要的是，我們在尋找一個有付則，並能夠讓患者在就診時，能夠有一個美好舒適的看診經驗。」她補充，這個工作的年薪將落在兩萬至兩萬五千歐元(台幣六十六萬至八十四萬元)。

徵人廣告一刊出，這家獸醫診所便接到來自世界各地雪片般的求職信，獸醫診所想對這些踴躍的愛貓民眾說，即使未能在這次徵才雀屏中選，他們希望他們能夠以其他方式來幫助需要幫助的貓咪，比如說到動物收容所擔任志工、領養代替購買等等。

當然這些志工都是無籌的，但試想，你可以在自己溫暖的家裡盡情的抱著小貓，再者，想成為職業抱貓員，總得先有個開始吧！？