【更新外交部聲明】馬尼拉賭場遭槍擊縱火  4台灣人喪生

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）菲律賓高級度假村兼賭場「馬尼拉名勝世界」(Resorts World Manila)今(2)日清晨傳出重大槍擊事件，一名蒙面槍手闖入開槍射擊，並放火燃燒賭桌，造成37人被濃煙嗆死，歹徒則在旅館房間內自焚身亡。

根據最新的外交部聲明表示，被濃煙嗆死的37人當中，經我駐菲律賓代表處再洽菲警方瞭解確認，有4名國人不幸喪生，駐處已掌握人別並聯繫不幸往生者家屬提供赴菲辦理後事所需之行政協助。

《法新社》報導，這起震撼菲律賓的槍擊事件發生在2日清晨12點多，一名身材瘦高、說著英文的男子手持M-4卡賓槍，闖入馬尼拉南郊的國際連鎖賭場「馬尼拉名勝世界」開槍射擊，並在賭桌上潑灑汽油縱火，試圖劫走價值相當於1億1300萬披索(新台幣680萬元)的籌碼，包括保全在內所有人都亂成一團，於烈焰與濃煙中驚慌逃難，群眾踩踏與逃離過程中造成54人受傷。

菲律賓警方透露，在大火當中，賭場內至少有37人被濃煙嗆死，但更具體的原因與經過，警方仍在調查當中；兇嫌本人則在隨後的警匪對峙中逃入賭場旅館501號套房，於房間內引火自焚身亡。

業者表示，事發後度假村遭警方封鎖，他們將和警方合作，確保賓客和員工安全。

由於馬尼拉名勝世界緊鄰國家門戶「尼諾伊．艾奎諾國際機場」(MNL)，旁邊還有空軍基地，再加上菲南的民答那峨島也因ISIS相關恐怖組織起事，而讓總統杜特蒂(Rodrigo Duterte)爭議地宣布「戒嚴」、武裝平亂，美國的反恐智庫SITE甚至公開表示：馬尼拉警方封鎖賭場，疑似遭到ISIS相關恐攻。

對於恐攻傳言，菲律賓國家警察部部長德拉羅薩(Ronald dela Rosa)立即澄清，指兇手在闖入賭場後雖然開槍掃射，但射擊的卻都是天花板、電視牆等目標而沒有傷人。此外，警方也在賭場的籌碼金庫發現試圖闖入的跡象，因此研判全案更像是賭場搶案。

菲律賓政府強調，犯案的兇嫌「情緒明顯激動」，但全案已進入一般調查，現在也沒有任何證據能證明本案與恐攻有關，請民眾勿驚慌。

馬尼拉國際機場一度發佈最高警戒，但目前已恢復正常運作。

近年來，搶拼跨國觀光的菲律賓，也積極投入賭場開發，其中於2009年開幕的「馬尼拉名勝世界」，即是連通艾奎諾國際機場第3航廈，結合電影院、購物中心、渡假飯店與賭場的複合式代表。

針對菲律賓馬尼拉雲頂世界賭場槍擊事件以及菲國相關旅遊警示，台灣外交部說明，據我駐菲律賓代表處瞭解，目前並無我國人受傷訊息，但馬尼拉地區之旅遊警示仍維持為「灰色」(提醒注意)，提醒國人倘遇緊急情況可撥打我駐菲律賓代表處急難救助電話(+63 9178194597)請求協助。

關於菲律賓政府宣布菲律賓南部民答那峨島地區戒嚴事，外交部目前係將菲律賓民答那峨島中西部、三寶顏半島及西部蘇祿群島列為「紅色」警示，建議國人應避免前往；民答那峨島南部為「橙色」警示，建議國人應避免非必要旅行；民答那峨島東部包括納卯(Davao)市列為「黃色」警示，建議國人應特別注意安全並檢討應否前往。