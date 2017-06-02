川普退出巴黎協議 各國齊譴責

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）美國總統川普宣稱，如果美國宣布退出〈巴黎協議〉(Paris Agreement)，將可以在未來重啟談判，進而讓美國在「未來談判」上獲取更大優勢，不過歐洲各國領導人駁斥了此一說法。

就在川普演講後的幾小時內，法國、德國與義大利的領導人就發表了聯合聲明，告訴川普重新談判「門都沒有」，德國總理梅克爾(Angela Merkel)、法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)、義大利總理簡提洛尼(Paolo Gentiloni)表示，在2015年產出的〈巴黎協議〉對地球、社會、和經濟而言是極為重要的要件，因此不接受重新協商。

梅克爾的發言人Steffen Seibert則在推特上推文表示，梅克爾在川普宣布決定後，就立刻打電話對川普表達惋惜，除了強調德國絕對不會從該協議抽身外，更呼籲其他國家團結一氣，共同「填補」美國退出後產生的漏洞。

馬克宏的態度也很堅決，他說，法國絕對不會讓美國提出較為寬鬆的「計畫B」，因為人類可沒有「地球B」能繼續存活，除此之外，他更戲稱，如果美國的科學家、環境專家、企業家、工程師，甚至是普通的美國公民，只要他們對政府感到失望，「歡迎到法國一同替環境保護努力」。

相較之下，英國的反應就比較慢一點，雖然收到梅克爾「共同譴責」美國的邀請，英國並沒有在那封譴責信上簽字，而是「直接」跟美國通話，表達不滿。

中國方面，國務院總理李克強表示，對抗全球暖化應該是全球所有國家的責任，因此中國已經與歐盟就環境議題建立堅強的同盟，巴西談判代表Izabella Teixeira則形容，美國最後一分鐘的退出，如同突然發作的心臟病，不過在其他國家已經做好準備的情況下，相信對抗氣候變遷的社群仍能撐過去。

這段時間因為美國「通俄」醜聞而受到影響的俄國，也在昨(1)日晚間跳出來補了美國一槍，普丁發言人Dmitry Peskov指出，俄國將全力支持〈巴黎協議〉，同時表示，美國退出將使整個協議的有效性複雜化。

身為全球第二大碳排國，美國一直都應該要是全球環境治理的要角，然而，從世界各國開始意識到氣候變遷以來，美國一直都沒有表現出高度的熱忱，好不容易在歐巴馬在任期間開始有些作為，卻因為改朝換代，再度把努力打回原點。

諷刺的是，就算川普退出，仍需要花上3到4年的談判時間才能完全抽身，屆時，又是下一次的美國總統大選，如果川普未能連任，勢必又要經歷一番政策變更。

雖然聯邦政府確定要以「國家」為單位抽身，美國許多下級行政單位已經開始有所動作，打算以城市或州為等級遵守協議，包括匹茲堡、紐約等城市，還有加州等，都已經明確表達了支持立場，看來美國的這場「全球保衛戰」，必須從下往上做起了。