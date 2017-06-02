大雷雨襲全台  航班鐵公路中斷資訊一覽

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）中央氣象局今天上午最新天氣警報，北部大豪雨升級，基隆市與新北市有超大豪雨產生，影響交通包括航班、鐵路與公路皆多處封閉無法通行。

飛機方面，根據航空氣象服務網，桃機今(2)天上午11時大雷雨，能見度僅600公尺，瞬間的陣風更影響航班起降，不僅降落班機受到影響，跑道上也有不少等待起飛的班機無法起飛，至於影響的班次，桃園機場公司正統計中。

交通部民用航空局表示，受大雷雨影響，上午10時13分起松山機場、金門機場暫停起降，準備降落的航班目前空中待命，如果油料不足，將先轉降台中或高雄。

台鐵部份，今天上午11時25分起，七堵-四腳亭間東、西正線遭雨水淹過軌面，目前雙線暫時不通，影響北部往花東列車。而受到落石影響，台鐵深澳線緊急停駛，列車退回瑞芳站。

在公路部分，新北金山區台二線受大雷雨影響，22.5K至23.5K、26.5K至27.5K、34K封閉往基隆方向車道，進行對向(往三芝)車道單線雙向管制；32.2K處有坍方現象，雙向無法通車。

野柳隧道雙向封閉，野柳隧道口至台二線野柳路口路段雙向封閉，管制車輛通行。

新北淡水道路破裂，導致淡金公路全國加油站前、文化路往漁人碼頭方向有多處道路隆起，進行交通管制。淡金公路豪雨坍方雙向不通，公路總局公告預計下午3點搶通。



南投仁愛鄉投89線翠巒路段落石坍方，雙向交通中斷；南投仁愛鄉力行產業道路3.5公里到6公里處落石坍方，目前交通中斷。