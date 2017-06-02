簡又新專欄─岌岌可危的地球  美國撤銷及重寫「清潔能源法案」

3月28日川普簽署行政命令，推翻前總統歐巴馬政府重要的「清潔能源法案」，指示環保署啟動撤銷和重寫清潔電力計劃的法律程序，以期提振煤炭行業和油氣開採業並增加就業，宣稱此舉將「消除聯邦過度控制」、「開創生產創造新時代」。

「清潔能源法案」限制電廠的碳排放，要求至2030年美國發電廠的碳排放量在2005年基準上再減少32%，被認為是前總統歐巴馬氣候政策的核心。但川普認為這樣的環境監管遏制了能源行業成長與就業增長，而廢除「清潔能源法案」的行政命令將能創造就業機會，並協助美國盡早實現能源獨立。

川普這項政策不只反映他的想法，也反映了美國輿論和部分機關團體的利益，因為禁止煤礦燃料使用的結果將造成全球經濟利益的轉換，許多既得利益者動員政府官員和科學家以研究報告淡化氣候變遷的事實，透露了美國民意壓力的深遠影響。

事實上，川普宣稱重拾化石燃料與能源業能帶動就業機會增長，這項論述並不一定符合事實。首先，現今開採煤礦技術較以往先進，機器可以取代大量人力，不需過多人力以傳統方式開採，第二，煤礦業是上游產業，許多下游產業大量使用化石燃料的情況，已不符合現今世界趨勢，所造成的空氣污染和環境問題也引起民眾反感，因此川普的政策是否真能帶動就業、受到民眾愛戴、兌現承諾，仍有待觀察。

回顧2015年巴黎協定，能十分成功簽署並生效的原因在於記取京都議定書的教訓，由於巴黎協定為國際公約，不能介入各國國會決定，否則有干涉內政之虞，如京都議定書那樣透過聯合國制定排碳標準而約束各國的做法，無法為美國國會通過；因此巴黎協定改採「由下而上」的方式，各國自己報告預計採取的排碳計畫和減碳量，可由總統簽字或國會通過，因此順利在隔年11月正式生效。

而為了抑制各國政府簽署生效後又反悔，巴黎協定第28條也加上退出條款，規定各國若要撤銷或退出協定，必須於協議生效三年後提出申請、提出一年後才能生效，共為期四年的過渡期約束了各國政府反悔的變數，更加強了各國兌現巴黎協定的可信度。

最後再度回到美國國內，環保署在美國力抗氣候變遷的過程中，一直是很重要又有優良績效的政府單位，始自尼克森政府1970年代成立，當時因美國空氣汙染與環境問題嚴重，環保署可說是在萬民擁戴下成立，尼克森因其精準的時代眼光建立此部門，多年來不僅成功處理了多項環境污染與公共衛生議題，政治判斷確保了美國的環境，成績斐然。

但也正因為如此，現今民眾對環保署的信任程度較高，反而督促就不若以往積極，川普提名新任的環保署長Scott Pruitt，卻因與美國數個石油能源公司關係較為密切，曾接受高額的選舉獻金，也背負著至少14件環保團體致力抵抗的案件，引起美國國會的質疑。

儘管美國減碳進程在世界名列前茅，這次川普總統的環保政策改變，仍需要美國國內民意強烈反映與回饋，才能督促行政部門與川普政府朝更潔淨能源、愛護地球的方向邁進。

蔡佳穎／編輯整理，臺灣永續能源研究基金會授權刊出。