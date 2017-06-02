香格里拉台北遠東歡慶國際琴酒日 釀酒新體驗

要體驗一日植物學家生活嗎？香格里拉台北遠東國際大飯店一樓大廳茶軒將於6月1日至10日推出「野生．採集．蒸餾」特色釀酒體驗，打造「琴酒香草花園」，提供數十種香料植物給賓客隨心摘取選用，釀造別具風味的專屬琴酒，體驗價每位只要NT$390+10%，更特別於6月10日國際琴酒日，下午三至五點，邀請世界級巴西調酒師Ana Souza以及台灣新銳調酒師邱文駿客座，將您的專屬琴酒搖身一變，成為令人驚豔的風味雞尾酒。詳情請洽(02)7711-2080。

為慶祝6月10日國際琴酒日，大廳茶軒還特別邀請兩位頂級調酒師Ana及邱文駿蒞臨客座，以客人精心釀造的琴酒為基底，調製其獨有的特色雞尾酒。目前為亞洲排名前二十的香港個性酒吧The Pontiac首席調酒師，Ana以擅長調製拉丁美洲烈酒享譽國際，曾經獲得2016年Speed Rack亞洲區冠軍以及香港區君度女王調酒比賽冠軍；而來自台灣的新銳調酒師邱文駿，擅長以酒、花、果、蜜製作風味香甜且平衡的創意雞尾酒；凡於6月10日前參與酒釀體驗的賓客，可於6月10日當天帶著先前釀製的琴酒再度蒞臨酒廊，免費享受一杯由客座調酒師為您精心客製化的雞尾調酒，讓其精湛手藝領您進入變幻莫測的琴酒世界。