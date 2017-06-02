反諷、嘆息、憤怒 英美媒體報導川普退巴黎協定

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）川普宣布美國退出巴黎協定的決定震驚全球，各大媒體今(2)日頭版全都是相關報導與社論，觀察媒體對此事的用詞與敘述，可以一窺英文媒體對這項重大決定的看法，而又以負面居多。

美國《CNN》在7小時前直播川普於白宮記者會影片時報導，「外界推測美國可能退出這份指標性協議，此舉將兌現川普陣營的諾言但同時引發全球強烈反彈」，而《CNN》一系列的新聞也寫道「美國是全球第二大最糟糕的二氧化碳排放國」，暗指美國排碳的惡劣行徑卻不需承擔解決責任。

CNN還做了影片對照全球簽定巴黎協定的國家數與未簽國家數，相較於全球195個簽訂國，僅有尼加拉瓜、敘利亞和美國3國並不承認氣候變遷，網友紛紛留言批評，「孤立於他人的國家不會強盛」；「川普唯一實踐的諾言就是他會毀了這個地球，但當然，他為什麼要關心自己的生活比關心其他事務多？」

英國《衛報》(Guardian)報導，「全球第二大溫室氣體排放國將退出全球巴黎協定，因為川普宣稱協定將有損美國工作機會」，表示這項決定使全球第二大溫室氣體排放國否決了各國對抗危險全球暖化的國際努力，但《衛報》也指出，在川普將美國拉出巴黎協定的同時，世界各國團結站在一起，而這就是為何仍保有希望的原因。

《時代雜誌》(TIME)寫道，川普宣布退出巴黎協定的消息，此舉將弱化國際對抗全球暖化的指標性措施，並在與全球合作的重要性上孤立美國。

《紐約時報》(The New York Times)多篇分析犀利評論，「川普的決定對全世界說明了：美國一點都不在乎科學、它的盟友和競爭力」，另一篇分析則指出美國退出巴黎協定毀滅了這個地球最美的希望。

《華盛頓郵報》(Washington post)則在報導川普退出巴黎協定的記者會時，於影片中配上字幕顯示「美國成為全球唯一3個不簽署協定的國家」，並於網站上貼出報導指，「自2010年開始，極端溫暖氣候已主宰美國氣象紀錄，這就是氣候變遷」，多篇分析也批評川普在蓋茲堡的演說引用了錯誤陳述，批評川普與全球作對，指稱氣候變遷的科學證據是不容置疑。

許多網友留言斥責川普的決定，有人譏諷「現在美國成為全球安全的顯著威脅，難道不該將美國明列恐怖份子名單嗎？」、「那些投給川普的人一定很討厭自己的子孫，不希望給他們一個永續居住的地球」，指稱「這是對科學研究與人性的一次重擊。」

也有人批評川普與石油公司和大企業掛勾，「那些反對巴黎協定的人，你們也住在同樣的地球、呼吸相同的空氣，川普毀了我們，因為那些石油公司和非再生能源公司與他的口袋站在一起，追蹤那些金錢流向就會知道為什麼川普會這樣做」，並表示「應該投給希拉蕊的，那些反希拉蕊陣營，這就是你們選票的結果。」

多數人表示，「這是全球的黑暗日，是川普與美國史上可恥的一天」，表示美國與尼加拉瓜、敘利亞站在一起是可恥的，「全球195個國家體認到氣候變遷的危險並簽訂了巴黎協定，只有兩個國家不簽：尼加拉瓜和敘利亞，而今天第三個國家出現了：美國。」

但也有人不這麼悲觀，「市場機制會自己決定，在我家鄉，火力發電廠已經關閉、再生能源發電廠已開始運作，美國不可能永久退出，等到2020年選舉時，川普被迫離開華府就會有轉機。」

然而，川普支持者仍持續護航，並頌讚他是偉大的領導者，「很感謝有個這麼愛美國的總統」、「我寧願拿這些錢去購買糧食解決飢荒，或購買武器將伊斯蘭國那些恐怖份子逐出我們國家」、「因為錢在其他地方更為重要，高爾提倡全球暖化只是讓他自己變得更富有的陰謀。」