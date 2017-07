引用MIT研究背書退出巴黎協定 校方：川普嚴重誤會

(台灣英文新聞/ 黃慧瑜 綜合外電報導)麻省理工(MIT)校方表示,美國總統川普在宣布美國退出巴黎氣候合約時,引述該校的研究為自己的決定背書,但其實川普根本「嚴重誤解他們的研究」。

《路透社》報導,川普1日在白宮記者會上宣布,美國退出巴黎氣候協定,部分原因是因為,就算遵行巴黎氣候協定,也根本不會馬上有影響。川普表示:「根據估測,就算所有國家都嚴格遵行巴黎協議,到了2100年,全球氣溫也僅會降低攝氏『十分之二』度。」他強調:「非常非常小的改變。」

根據白宮資料顯示,川普這一席話是引用麻省理工2016年四月的一份研究報告,研究主題為《巴黎氣候協定能造成多大的改變?》("How much of a difference will the Paris Agreement make?")報告中指出,若所有參與的國家嚴守他們在會議達成的協定,全球暖化現象至2100將有望降低攝氏0.6至1.1度。

「我們絕對反對美國退出巴黎氣候協定。」帶領該研究的作者之一Erwan Monier表示,另一個共同執行研究主任John Reilly指出:「如果我們坐視不管,氣溫可能升高5度或以上,那將會是場災難。」並表示摩省理工的科學家及研究員並不為白宮的決定做任何背書,而川普引用該研究報告,並沒有經過他們的同意,也未給他們機會解釋該研究。」

巴黎協議(法語:Accord de Paris)是由195國於2015年12月12日在2015年聯合國氣候峰會中通過的氣候協議,取代京都議定書;參與國承諾削減化石燃料燃燒所產生的二氧化碳和其他排放物,冀望能共同遏阻全球暖化趨勢,並把全球平均氣溫升幅控制在工業革命前水平以上低於2℃之內,努力將氣溫升幅限制在工業化前水平以上1.5℃之內,同時認識到這將大大減少氣候變遷的風險和影響。

緊追在中國之後,美國為全球第二大碳排放量的國家,美國於2015年承諾,在2025年以前,將減少國內26%到28%的碳排放量。

美國一直存在科學家與政治家對於全球暖化的爭辯,雙方對於燃燒化石燃料對於氣候的影響各自解讀。

媒體報導,川普在競選之前就曾經說他不相信全球暖化,認為全球暖化是個中國為了抵制美國經濟發展所捏造出來的騙局。