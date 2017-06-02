引用MIT研究背書退出巴黎協定 校方：川普嚴重誤會

（台灣英文新聞/ 黃慧瑜 綜合外電報導）麻省理工（MIT）校方表示，美國總統川普在宣布美國退出巴黎氣候合約時，引述該校的研究為自己的決定背書，但其實川普根本「嚴重誤解他們的研究」。

《路透社》報導，川普1日在白宮記者會上宣布，美國退出巴黎氣候協定，部分原因是因為，就算遵行巴黎氣候協定，也根本不會馬上有影響。川普表示：「根據估測，就算所有國家都嚴格遵行巴黎協議，到了2100年，全球氣溫也僅會降低攝氏『十分之二』度。」他強調：「非常非常小的改變。」

根據白宮資料顯示，川普這一席話是引用麻省理工2016年四月的一份研究報告，研究主題為《巴黎氣候協定能造成多大的改變？》("How much of a difference will the Paris Agreement make?")報告中指出，若所有參與的國家嚴守他們在會議達成的協定，全球暖化現象至2100將有望降低攝氏0.6至1.1度。

「我們絕對反對美國退出巴黎氣候協定。」帶領該研究的作者之一Erwan Monier表示，另一個共同執行研究主任John Reilly指出：「如果我們坐視不管，氣溫可能升高5度或以上，那將會是場災難。」並表示摩省理工的科學家及研究員並不為白宮的決定做任何背書，而川普引用該研究報告，並沒有經過他們的同意，也未給他們機會解釋該研究。」

巴黎協議（法語：Accord de Paris）是由195國於2015年12月12日在2015年聯合國氣候峰會中通過的氣候協議，取代京都議定書；參與國承諾削減化石燃料燃燒所產生的二氧化碳和其他排放物，冀望能共同遏阻全球暖化趨勢，並把全球平均氣溫升幅控制在工業革命前水平以上低於2℃之內，努力將氣溫升幅限制在工業化前水平以上1.5℃之內，同時認識到這將大大減少氣候變遷的風險和影響。

緊追在中國之後，美國為全球第二大碳排放量的國家，美國於2015年承諾，在2025年以前，將減少國內26%到28%的碳排放量。

美國一直存在科學家與政治家對於全球暖化的爭辯，雙方對於燃燒化石燃料對於氣候的影響各自解讀。

媒體報導，川普在競選之前就曾經說他不相信全球暖化，認為全球暖化是個中國為了抵制美國經濟發展所捏造出來的騙局。