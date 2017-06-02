爸爸總偏心女兒？ 研究：是有根據的

(台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導) 俗話說「女兒是爸爸上輩子的情人」、「兒子是爸爸前世的情敵」，不少爸爸對待女兒和兒子的態度和方式180度大不相同，而美國研究也證實了這個論點，研究顯示爸爸對於蹣跚學步時期的女兒或兒子關愛度有著明顯差異性。

來自美國喬治亞州的埃默里大學（Emory University）研究人員Jennifer Mascaro表示，他們透過視訊和錄音的方式分別監測52對爸爸與孩子的真實日常相處，每對總時數達48小時，其中30對為父女。

結果發現，與對待兒子相比，爸爸對女兒的關愛度高出了60%，對著女兒唱歌、吹口哨時間也是兒子的5倍，與女兒聊天也大多為分享情感方面（如悲傷、孤單等）以及身體（如肚子、臉頰、腳和胖等）方面的詞彙，。爸爸和兒子的日常相處大多是玩些粗暴的遊戲，例如翻滾和打鬧；和兒子聊天的詞彙大多圍繞在成功、頂尖和最優秀。

研究人員來使用核磁共振（MRI）去掃描爸爸們腦部各個區域的反應，當給他們女兒或兒子照片時，看著照片中女兒的喜怒哀樂時，爸爸腦中負責「獎勵」以及「情緒管理」的區塊有較大的神經反應，爸爸的腦部看著兒子臉部表情的腦部反應則較全面性。

為何爸爸對女兒和兒子方式如此大不相同，是受到生理因素、演化結果、抑或是社會風氣影響？雖然研究人員無法解釋，但從結果明確發現，爸爸的與兒女的互動方式會深深影響孩子心理和社會方面的發展。好比說，因為爸爸聊天時使用的詞彙種類不同，女兒較有同理心和同情心，也較能自我情緒管理；相反的兒子情緒則較壓抑，研究人員補充表示，老實說爸爸較不在意兒子情感方面的需求。