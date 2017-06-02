滯留鋒影響 今明兩日仍需嚴防豪大雨

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）昨（1）日深夜起到今（2）日清晨6時左右，除了東半部外，全台各地均出現暴雨情形；為了安全考量，今日部分地區政府宣布停班停課。中央氣象局提醒，今、明（２、３日）兩天滯留鋒面及西南氣流影響，各地仍然有陣雨或雷雨，並有豪雨以上等級降雨發生的機率。

氣象專家吳德榮在洩天機教室中提到，昨(1)日累積雨量圖呈現出南部、中部山區已有大量降雨；昨日至今晨5時止南部山區最大雨量(屏東縣泰武鄉)已達331毫米，中部山區(南投縣仁愛鄉)也有215毫米。今(2日)晨北部地區也因滯留鋒面抵達，北海岸的降雨更是劇烈，很多地方時雨量(4時至5時)超過50毫米，富貴角3小時(2時至5時)更達227毫米。

今、明(2、3日)兩天滯留鋒緩慢往南移動，伴隨強勁西南氣流在台灣上空，各地皆應注意強對流伴隨之強風、雷擊、瞬間大雨等劇烈天氣，也要注意大量降雨(大豪雨以上等級)造成山區的塌方、落石、土右流及低窪地區的淹水等現象。週日至下週一(4至5日)，西南氣流雖減弱，但滯留鋒還在台灣附近徘徊，天氣仍不穩定，比較小範圍的劇烈降雨，仍有機率發生；且因前兩天已有大量降雨，更應注意雨量累加，造成災損的擴大。

豪雨襲台 部分地區停班停課

今日清晨強烈降雨造成新北市金山區和三芝區部分路段淹水，以及部分民眾家中積水。而為了民眾安全考量，苗栗縣和新北市部分地區停班停課。

今日清晨強烈降雨造成新北市金山區和三芝區部分路段淹水，以及部分民眾家中積水。而為了民眾安全考量，苗栗縣和新北市部分地區停班停課。

石門區各機關停班，巴士也一併停駛，停課的學校有：石門國小、老梅國小、乾華國小、石門國中與石門幼兒園。

新北市：金山區(中角國小)、萬里區（大鵬國小）和三芝區（橫山國小）宣布停課

苗栗縣：泰安鄉停止上課，但照常上班。