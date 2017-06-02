變種病毒偽裝成Windows升級視窗  點選即中鏢

（台灣英文新聞／科技組 綜合報導）幾週前「勒索病毒」(WannaCry)肆虐全球，各地不斷傳出有人電腦檔案遭到加密，並被駭客要脅支付上萬贖金，近期台灣防毒公司趨勢科技又發現一款偽裝成Windows升級視窗的病毒GC47，一旦民眾點選「ok」下載，檔案恐遭加密，若想解鎖，則須支付約新台幣1,500元的贖金。

近期趨勢科技偵測到一隻變種勒索病毒GC47，它會顯示一個仿冒的Windows升級視窗來誘騙民眾下載惡意程式，一旦民眾點選了「ok」按鈕，就會開始執行加密程序，被加密的檔案包括文件、多媒體檔、影像檔等等，檔名末端甚至還會多了嘲諷意味十足的「.Fxck_You」副檔名，若想將檔案解鎖，則必須支付歹徒50美元(約新台幣1,500元)的費用。

趨勢科技表示，目前已知歹徒除了利用偽裝的Windows升級視窗，也會使用Google Doc惡意連結或假冒成電子商務平台等各種手段誘騙民眾，而相比這些手法皆是被動地透過民眾的行為進行感染，WannaCry採取的是主動式的攻擊手法，民眾光是連線上網就可能遭受攻擊，由此可見勒索病毒的散播管道與媒介將持續演進且更加無孔不入。

面對不斷變種的勒索病毒威脅，趨勢科技呼籲養成隨時備份的習慣，除了不要點擊來路不明的網站和任意下載檔案之外，連結前必須多加注意，更要維持Windows作業系統更新，隨時升級系統與修補漏洞。