川普宣布 美國退出巴黎氣候協定

(台灣英文新聞/ 國際組報導) 川普1日在記者會宣布，美國退出(withdraw)巴黎氣候協定。他說，美國將尋求談判「公平對待美國」的其他國家各別協議其他的氣候協定。

美國是全球排碳量第二高的國家，一旦退出巴黎氣候協定，不為緩解全球暖化稍盡義務，更成為全球少數幾個未加入巴黎氣候協定的國家。

外傳力主留在巴黎氣候協定中的川普大女兒伊凡卡．川普沒有現身，白宮今天卻特意安排了樂隊在記者會現場演出，試圖營造歡慶的氛圍。



然而，副總統彭斯開場後，川普一人獨自發言近半小時，之後由美國環保署署長普魯特（Scott Pruitt）接著為川普簡短背書，整場記者會，仍以川普個人風格貫穿主導，圍繞巴黎氣候協定如何傷害美國，川普說，這是「懲罰」美國的協定；巴黎氣候協定製造「繁重的」能源限制，並阻礙經濟成長、尤其是製造業的發展。



他還說，如果美國要兌現巴黎氣候協定中的減碳承諾，美國的國內生產毛額將流失近3兆美元、減少650萬個工作機會。



美國在協定中原本承諾，到2025年，要較2005年減少28%的碳排放量。



然而，川普又說，美國宣布退出，但會開始重新談判，或另起一個全新的協定，這必須是「對美國及美國的企業、勞工、人民及納稅人是公平的協定」，「必須看是否能達成公平協定，如果可以，那很好，如果不行，也沒關係。」



川普想重新談判，但其他國家的意向為何？關鍵在於沒有美國的巴黎氣候協定，幾乎很難達成原先的目標；而美國對待國際協定的態度，讓其他國家對重新談判的意向造成何種影響？截至目前，尚未有其他國家元首對重新談判表態。



已有逾190國簽署巴黎氣候協定，逾140國已批准生效，占全球碳排放量逾8成；然而，占全球碳排放約15%的美國宣布退出，加入敘利亞及尼加拉瓜的行列，成為世界上未加入巴黎氣候協定的第三個國家。

科學家表示，由於美國是全球主要溫室氣體排放國之一，若背棄其減排承諾，地球升溫可能較快達到危險程度。

研究人員估算，美國退出巴黎協定可能導致每年額外多排30億噸二氧化碳，足以使冰層融化更快，海平面升至更高，並引發更多極端氣候現象。