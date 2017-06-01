櫃買中心新加坡場海外法說會法人反應熱烈

(台灣英文新聞/財經組報導) 櫃買中心與凱基證券合作舉辦之海外法人說明會首站於6月1日在新加坡展開，有鑑於新加坡為台灣東協十國投資金額最高之國家，亦為亞洲金融重鎮，雙方關係歷史悠久，多年來緊密交流，因此選擇新加坡為南向海外法人說明會的首站。因新加坡的投資法人對櫃買市場眾多具產業代表性之優質企業相當關注，對於這次櫃買市場特色產業的優質公司赴新加坡辦理法說會反應相當熱烈。外資法人與新麥(1580)、世德(2066)、鼎翰(3611)、新普(6121)、耕興(6146)、精測(6510)及皇田(9951)等7家上櫃公司舉行之會談共計有73場次，各家公司法說會情形皆十分熱絡。

櫃買中心表示，為增進海外投資法人對整體櫃買市場之瞭解，在6月1日午宴時段特別安排櫃買中心蘇郁卿總經理對新加坡機構投資人介紹櫃買市場特色、近期發展動態，使在座海外投資法人對櫃買市場有更深入瞭解。櫃買中心成立20餘年，戮力提供企業與投資大眾一個更優質的證券交易市場，並已成為多功能及多層次之全方位交易所。提供的平台從主板的上櫃、上櫃前預備的「興櫃」，到微小型企業的「創櫃」，可協助各型態企業順利於資本市場籌資，讓企業可以依照相關條件及需求選擇，並在櫃買多層次的市場中成長茁壯。上櫃公司有許多基本面穩健成長且獲利良好的公司，2016年度合計197家公司EPS為3元以上，約占全部上櫃公司之27%；獲利公司家數計542家，約占全部上櫃公司之74%。據統計，2016年底外資持有上櫃股票市值約占20.16%，顯示外資對上櫃掛牌營運績效良好公司已給予一定肯定。此外，為順應世界潮流並配合金管會施政目標，櫃買中心近年來持續致力提升公司治理水準，落實企業社會責任。未來櫃買中心除繼續協助具潛力的公司上櫃掛牌外，並將持續對上櫃公司宣導落實公司治理及企業社會責任。

櫃買中心進一步說，目前主要營運地位於新加坡之第一上櫃公司共計6家，櫃買中心總經理蘇郁卿於5月31日抵達新加坡當日即拜訪已在臺灣掛牌的新加坡公司，以瞭解目前櫃買家族企業營運發展最新動向，並與該等第一上櫃公司進行餐敘交流。整體而言，櫃買市場除有助上櫃公司從國際資本市場獲得長期穩定資金來源，也能提升與跨國企業之業務合作機會。6月2日櫃買中心將轉至香港舉辦法人說明會。