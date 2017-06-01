臺灣企銀紐約分行5/27慶祝酒會

臺灣企銀為慶祝於美國紐約金融中心設立分行，將服務範圍正式由美西延伸至美東地區，特於2017年5月27日（紐約時間2017年5月26日）舉行酒會，由臺灣企銀董事長朱潤逢親赴紐約主持，現場貴賓及客戶冠蓋雲集，包括中央銀行駐紐約代表處劉瑞媛主任、金融監督管理委員會駐紐約代表處黃錫和主任等人，當地主管機關及銀行同業亦到齊共同祝賀，現場洋溢熱鬧之喜氣。

隨著美國景氣全面復甦，全球金融同業紛紛將美國列為業務擴張之主力地區，雖美國金融監管日趨嚴謹，然美國的資本市場健全且交易量龐大，尤其紐約更為全球金融中心之表帥，在紐約插旗開設分行，不僅證明該行內部控制獲得紐約州金融服務署之認可，亦表示該行躍昇為國際金融之一環，此乃全球金融發展之目標所在。

臺灣企銀紐約分行座落於紐約下城區金融商圈，營業範圍包括存款、放款及國際金融業務等項目，提供美東地區客戶完整全方位之金融服務。

臺灣企銀近年在海外之佈局成果豐碩，除新設立之紐約分行之外，在美國另設有洛杉磯分行，在澳洲設有雪梨及布里斯本分行，在亞洲地區設有香港分行、上海分行、武漢分行及緬甸仰光辦事處，同時日本東京分行及菲律賓馬尼拉分行也可望在今(2017)年底前正式開業；而柬埔寨的微型財務公司也正計劃增設分公司，以全力配合政府「新南向」政策。臺灣企銀的國際化佈局，確實讓人感到耳目一新，百年企業呈現出與時俱進之新思維。