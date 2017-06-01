全台Ford車主有禮! 夏季冷氣健檢活動開跑了!

Ford今(1)日表示，自2017年6月1日起至2017年8月31日止將推出夏季冷氣健檢活動，邀請全台車主回廠進行免費20項冷氣系統專業健檢服務，以確保愛車冷氣系統處於最佳狀態。同時，Ford專業服務廠亦推出蒸發器清洗劑85折優惠，為冷氣系統清除灰塵及髒汙，有效改善空氣異味，在盛夏體驗涼爽好空氣。

Ford說，除有免費健檢與優惠服務外，還有精選貼心好康及Ford Lady’s Club健檢禮：

胎壓偵測器全新上市：全新胎壓偵測器以LED大螢幕顯示胎壓、胎溫、傳感器電壓及汽車電瓶電壓，守護車主的夏日行車安全。直視型胎壓偵測器(含胎壓發射器) NT$ 6,300元；直視型胎壓接收器NT$ 2,850元。

安心保固專案：Ford即日起推出最長3年安心保固專案，包含「加值型」及「全方位」供車主添購，為車主以最經濟的方式延長愛車守護年限；Ford夏季健檢活動期間，凡車齡31~36個月且里程於6萬公里內之車主購買安心保固產品，即贈最高活利集點點數400點。詳情請參考：http://www.ford-protect.com.tw

2017全新活利集點樂： Ford精選全新14項精美商品供車主兌換，其中包含Carl Schmidt Sohn 亞倫不鏽鋼低身湯鍋、美國KOR NAVA運動水瓶、Matric日式收納攪拌機、Hola記憶頸枕等。

Ford Lady’s Club健檢禮：凡Ford Lady’s Club會員回廠定期保養消費滿6,600元，即可享涼夏好禮「Häagen-Dazs哈根達斯100ml迷你杯」兌換券乙張。數量有限，送完為止。